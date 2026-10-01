Volo Flydubai dirottato, l'ipotesi del coltello di ceramica che non può essere visto ai controlli

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Sul caso del volo Flydubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, dirottato nella mattina di mercoledì 30 settembre, ci sono ancora tanti interrogativi. Tra tutti quello sul coltello con cui il pilota omanita avrebbe ferito il collega indiano Smith Machchhar prima di mettersi al comando in solitaria nel tentativo di far precipitare l’aereo. Secondo quanto emerge, potrebbe essersi trattato di un coltello in ceramica, arma capace di eludere i controlli perché non visto dai sistemi di sorveglianza all’interno di qualsiasi scalo aeroportuale.

L’ipotesi del coltello in ceramica

A delineare l’ipotesi del coltello in ceramica salito a bordo e portato in cabina di pilotaggio è stato Carlo Biffani, analista militare intervenuto in diretta a L’Aria che tira.

Nel corso della trasmissione andata in onda su La7 e condotta da David Parenzo, l’esperto ha sottolineato che il coltello in ceramica “non poteva essere rilevato dai sistemi di scansione“.

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Se è vero che i coltelli possono essere inseriti nei bagagli da stiva, in quelli a mano non sarebbero consentiti se non con lama inferiore ai 6 centimetri.

Non è però ancora nota la dimensione di quello che ha ferito Machchhar.

Cos’è successo a bordo del volo Flydubai

Nelle ore successive agli episodi avvenuti a bordo del Boeing 737 di Flydubai è stato ricostruito quanto successo.

Da una primordiale ricostruzione di un dirottamento in stile 11 settembre, infatti, si è passati alla versione del dirottamento conseguente a una lite tra piloti. Secondo quanto emerso, infatti, sul volo FZ1073 sarebbe nata una discussione tra i due nella cabina di pilotaggio, con uno dei piloti che avrebbe accoltellato l’altro.

Stando alla ricostruzione, pare che uno dei due (quello di nazionalità omanita) abbia tentato di intervenire sui comandi per scatenare un nuovo 11 settembre. Tanto che in parecchi avrebbero testimoniato di aver sentito l’omanita gridare “Allah Akbar“.

Il pilota eroe e il salvataggio

Nonostante le ferite riportate, però, Machchhar sarebbe stato a suo modo eroico. Infatti, mentre l’aereo perdeva quota molto velocemente, sarebbe riuscito a tenere aperta la porta della cabina di pilotaggio permettendo agli esterni di entrare e intervenire.

Secondo quanto ricostruito, infatti, un passeggero e un altro membro dell’equipaggio sono riusciti a intervenire e immobilizzare il pilota-attentatore, riportando l’aereo in condizioni di sicurezza.

Biffani, a L’Aria che tira, ne ha sottolineato la lucidità: “Alcuni aspetti sono stati fondamentali, con la cabina aperta perché dall’11 settembre 2001 sono state prese delle disposizioni che se non è uno da dentro che la apre quella cabina non si apre. Il comandante ferito ha capito che soltanto l’aiuto di qualcuno poteva salvarlo”.

“Il coraggio non ci si può dare, i passeggeri hanno deciso di intervenire. Il fatto che fossero israeliani gioca a loro favore, perché sin da piccoli sono abituati ad assumersi il coraggio delle proprie azioni per difendere sé stessi”, ha detto l’esperto analista militare.