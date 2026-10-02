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Volo Flydubai dirottato, Netanyahu conferma l'ipotesi dell'attentato fallito: "Voleva far schiantare l'aereo"

FlyDubai, volo dirottato: il premier israeliano Benjamin Netanyahu afferma che si è trattato di un attentato

3 min di lettura

Mirko Vitali

Mirko Vitali

WEB EDITOR

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in un video ha dichiarato che il volo Fz1073 FlyDubai è stato dirottato tramite un attentato operato dal copilota che avrebbe subito un processo di radicalizzazione islamista. La tragedia è stata evitata per una manciata di secondi grazie al comandante indiano Smit Machchhar e all’intervento di alcuni passeggeri.

Volo FlyDubai dirottato: Netanyahu parla di attentato

“Con il passare del tempo, il quadro diventa più chiaro: l’attentatore ha subito un processo di radicalizzazione islamista. L’intento era di far schiantare l’aereo con i suoi passeggeri”, ha dichiarato nelle scorse ore il primo ministro israeliano.

“Stiamo verificando nell’ambito delle indagini se sia stato mandato da qualcuno, e chiunque lo abbia mandato pagherà un prezzo molto alto”, ha aggiunto Benjamin Netanyahu in un video diffuso dal suo ufficio.

Ambulanze israelianeANSA
Alcune ambulanze in attesa all'esterno dell'aeroporto internazionale Ben Gurion, vicino a Tel Aviv, dopo il dirottamento del volo Flydubai

Cosa si sa di quello che è accaduto in volo: avviate le indagini

Nella giornata di giovedì 1 ottobre, il copilota omanita che ha aggredito il comandante è stato trasferito a Dubai. Questo permetterà agli investigatori israeliani una maggiore collaborazione nelle indagini, dati i buoni rapporti con gli Emirati.

L’aereo della FlyDubai era decollato il 30 settembre alle 6.05 da Dubai ed era diretto a Tel Aviv. A bordo c’erano 174 passeggeri, fra cui 27 bambini, per la maggior parte israeliani.

Dopo due ore di volo, nel giro di 30 secondi è passato da oltre 10 mila metri di altitudine a 4.267 metri e alle 8.31, mentre stava sorvolando la penisola Arabica, dalla cabina è partito il codice di emergenza generale.

Sette minuti dopo, il velivolo ha inviato il codice 7500: dirottamento. Nel frattempo, dalla cabina di pilotaggio arrivavano grida e l’aereo andava fuori controllo.

Il comandante eroe Smit Machachar

Dalle prime ricostruzioni, il copilota omanita avrebbe accoltellato il comandante Smit Machachar e avrebbe provato a far schiantare l’aereo.

Nonostante le ferite, Machachar sarebbe riuscito ad aprire la cabina di pilotaggio e a far entrare gli altri membri dell’equipaggio e alcuni passeggeri, che avrebbero poi fermato il copilota, sventando un dramma che sarebbe costato probabilmente la vita a tutti coloro che erano a bordo.

flydubai-volto-dirottato-attentato-netanyahu ANSA

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