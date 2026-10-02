Volo Flydubai dirottato, Netanyahu conferma l'ipotesi dell'attentato fallito: "Voleva far schiantare l'aereo"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in un video ha dichiarato che il volo Fz1073 FlyDubai è stato dirottato tramite un attentato operato dal copilota che avrebbe subito un processo di radicalizzazione islamista. La tragedia è stata evitata per una manciata di secondi grazie al comandante indiano Smit Machchhar e all’intervento di alcuni passeggeri.

Volo FlyDubai dirottato: Netanyahu parla di attentato

“Con il passare del tempo, il quadro diventa più chiaro: l’attentatore ha subito un processo di radicalizzazione islamista. L’intento era di far schiantare l’aereo con i suoi passeggeri”, ha dichiarato nelle scorse ore il primo ministro israeliano.

“Stiamo verificando nell’ambito delle indagini se sia stato mandato da qualcuno, e chiunque lo abbia mandato pagherà un prezzo molto alto”, ha aggiunto Benjamin Netanyahu in un video diffuso dal suo ufficio.

ANSA

Cosa si sa di quello che è accaduto in volo: avviate le indagini

Nella giornata di giovedì 1 ottobre, il copilota omanita che ha aggredito il comandante è stato trasferito a Dubai. Questo permetterà agli investigatori israeliani una maggiore collaborazione nelle indagini, dati i buoni rapporti con gli Emirati.

L’aereo della FlyDubai era decollato il 30 settembre alle 6.05 da Dubai ed era diretto a Tel Aviv. A bordo c’erano 174 passeggeri, fra cui 27 bambini, per la maggior parte israeliani.

Dopo due ore di volo, nel giro di 30 secondi è passato da oltre 10 mila metri di altitudine a 4.267 metri e alle 8.31, mentre stava sorvolando la penisola Arabica, dalla cabina è partito il codice di emergenza generale.

Sette minuti dopo, il velivolo ha inviato il codice 7500: dirottamento. Nel frattempo, dalla cabina di pilotaggio arrivavano grida e l’aereo andava fuori controllo.

Il comandante eroe Smit Machachar

Dalle prime ricostruzioni, il copilota omanita avrebbe accoltellato il comandante Smit Machachar e avrebbe provato a far schiantare l’aereo.

Nonostante le ferite, Machachar sarebbe riuscito ad aprire la cabina di pilotaggio e a far entrare gli altri membri dell’equipaggio e alcuni passeggeri, che avrebbero poi fermato il copilota, sventando un dramma che sarebbe costato probabilmente la vita a tutti coloro che erano a bordo.