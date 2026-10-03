Volo Flydubai, immagini "di matrice terroristica" sui social del copilota prima del decollo

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Circa 9 ore prima del decollo del volo Flydubai FZ1073 il copilota che avrebbe tentato di dirottarlo avrebbe postato sul proprio profilo LinkedIn due immagini “di matrice terroristica”. In una di esse compariva la foto dell’ex capo di al-Qaeda Ayman al-Zawahiri mentre nell’altra immagini della Mecca, Medina e Gerusalemme.

Le immagini “terroristiche” sul profilo del copilota del volo Flydubai

Secondo i media statunitensi, tra cui la Cnn, sul profilo LinkedIn del copilota del volo Flydubai FZ1073 sarebbero comparse immagini “di matrice terroristica” 9 ore prima del decollo.

L’uomo si chiamerebbe Hamam al-Hammami, avrebbe 29 anni e sarebbe originario dell’Oman, Stato a sudest della penisola arabica.

ANSA

Le immagini includerebbero filmati girati nella cabina di pilotaggio di un Boeing 737 Max, riprese degli aerei di compagnie israeliane, una foto dell’ex capo di al-Qaeda Ayman al-Zawahiri, “erede” di bin Laden e immagini della Mecca, di Medina e di Gerusalemme.

L’Oman aveva proibito al copilota di volare

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, invece, il Paese natale del copilota, l’Oman, gli avrebbe proibito di volare proprio per le sue posizioni estremiste.

Nonostante il divieto, la compagnia Flydubai lo avrebbe assunto comunque, per operare una rotta delicata dal punto di vista politico come quella che collega gli Emirati Arabi Uniti a Israele.

Non è però chiaro se il divieto di volo imposto dall’Oman fosse stato condiviso con altri Paesi e quindi se i dirigenti di Flydubai ne fossero a conoscenza.

Le dichiarazioni di Netanyahu

Ad anticipare la possibilità che il copilota del volo Flydubai si fosse radicalizzato era stato il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu in un’intervista a Fox News.

Il premier israeliano aveva dichiarato che il copilota aveva subito un “indottrinamento radicale islamista” e che aveva intenzione di far precipitare l’aereo.

Un portavoce di Netanyahu ha poi dichiarato che l’uomo, una volta immobilizzato dai passeggeri, avrebbe implorato di essere ucciso: “Quindi è chiaro che avesse pensieri suicidi” ha proseguito il premier israeliano.