Volo FlyDubai, parla il passeggero eroe che ha salvato tutti grazie alla serie Indagini ad alta quota

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“L’ho afferrato, bloccato e trascinato fuori”, così racconta a Times Of Israel il passeggero che a bordo del volo FlyDubai partito da Dubai e diretto a Tel Aviv è intervenuto durante il dirottamento. L’uomo avrebbe notato l’attentatore intento a danneggiare i comandi per far sì che il velivolo diventasse ingovernabile. Dopo aver neutralizzato il terrorista con l’ausilio degli altri passeggeri, il viaggiatore eroe ha preso il controllo dei comandi e ha evitato la strage.

Il racconto del passeggero eroe del volo della FlyDubai

Times Of Israel ha raccolto le dichiarazioni del passeggero che ha messo in salvo ben 174 persone, tra passeggeri ed equipaggio, durante il volo della compagnia FlyDubai partito da Dubai e diretto a Tel Aviv.

L’uomo ha raccontato di essere entrato nella cabina di pilotaggio e di aver “visto il terrorista tra i due sedili”. Quest’ultimo, secondo la ricostruzione, era intento a danneggiare i comandi per rendere impraticabile la messa in sicurezza del velivolo.

ANSA

“Non c’erano piloti seduti ai comandi, così l’ho afferrato, bloccato e trascinato fuori”, ha raccontato, come riporta Times Of Israel. Dopo averlo trascinato fuori, quindi, ha chiesto l’intervento degli altri passeggeri per immobilizzare l’attentatore.

Dopodiché “sono rientrato, ho afferrato i comandi e ho iniziato a tirarli“. L’uomo riferisce di aver appreso questi piccoli rudimenti dal programma televisivo Mayday, una serie di documentari sui disastri aerei omologa alla nostra Indagini ad alta quota. “L’aereo ha iniziato a raddrizzarsi e a quel punto il pilota mi ha detto che avrebbe ripreso il controllo“, ha aggiunto.

Cos’è successo a bordo del velivolo

Alle 7:05 (ora locale) di mercoledì 30 settembre il volo FZ1073 della compagnia FlyDubai è partito dall’aeroporto di Dubai in direzione Tel Aviv. Improvvisamente dal velivolo è stato lanciato il codice 7500, che indica il dirottamento. Secondo la ricostruzione, il primo ufficiale avrebbe ferito il comandante per poi tentare di prendere il controllo dell’aereo, che nel frattempo aveva perso 4000 metri di quota.

I passeggeri hanno ripreso e pubblicato le fasi più concitate del volo, fino all’intervento del passeggero che ha allontanato e immobilizzato l’attentatore, “un estremista religioso“, secondo il collega Smith Machachar, che poi ha ripreso le redini del volo portandolo all’atterraggio a Tabuk, in Arabia Saudita.

L’omaggio di Benjamin Netanyahu

Dopo lo scalo in Arabia Saudita, il velivolo è ripartito e ha raggiunto l’aeroporto Ben Gurion, dove era presente anche il leader israeliano Netanyahu. Quest’ultimo ha incontrato ed elogiato il passeggero eroe, e ha mandato i suoi omaggi anche a Smith Machachar.

Il premier, riferisce Axios, intende parlare con Donald Trump del fallito attentato terroristico. Il primo ufficiale, l’attentatore, è ora sotto interrogatorio.