Volo Roma - Filadelfia dirottato a Dublino, malore misterioso colpisce l'equipaggio a bordo dell'aereo

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il volo AA719 partito dall’aeroporto di Roma Fiumicino e diretto a Filadelfia è stato dirottato a Dublino dopo che gran parte dell’equipaggio si è sentito male. L’episodio si è verificato sabato 25 luglio su un Boeing 787-9 della American Airlines. In particolare, sei dei nove assistenti di volo presenti sul mezzo hanno accusato vertigini e malessere. Una situazione che ha reso necessario il cambio di rotta e l’atterraggio in Irlanda.

Volo Roma – Filadelfia dirottato a Dublino: l’equipaggio sta male

Il volo AA719 era decollato dalla Capitale poco prima delle 13:00. Come riporta La Repubblica, dopo circa tre ore di volo (ne mancavano 6 per raggiungere Filadelfia), i piloti hanno deciso per precauzione di virare sull’Irlanda e atterrare all’aeroporto di Dublino dove i membri dell’equipaggio e un passeggero sentitisi male sono stati immediatamente soccorsi.

Nessuna delle persone coinvolte ha avuto bisogno del ricovero in ospedale. Dopo l’atterraggio, i 281 passeggeri, tra cui diversi vacanzieri italiani, sono stati fatti alloggiare negli alberghi della zona e il giorno successivo sono stati sistemati su altri collegamenti per raggiungere la destinazione finale.

ANSA

In una dichiarazione alla stampa di settore, la compagnia ha parlato genericamente di uno “sgradevole odore a bordo”.

Cosa potrebbe essere accaduto a bordo dell’aereo

Dalle prime ricostruzioni, non si tratterebbe di un problema relativo all’alimentazione, né di una malattia infettiva. Il personale di bordo avrebbe accusato vertigini e malessere probabilmente per qualcosa legato alla pressurizzazione, all’aria in cabina o ai fumi.

Si presume che qualcosa non abbia funzionato in determinate aree della cabina, in quanto i piloti non avrebbero manifestato alcun sintomo, a differenza degli assistenti di volo.

Non è escluso che si possa essere verificato un guasto ai sistemi di condizionamento che immettono aria in cabina.

Boeing 787: come funziona il sistema di ventilazione della cabina

Il Boeing 787 si distingue da altri velivoli perché non utilizza l’aria prelevata dai motori per la ventilazione della cabina. Il sistema si basa su compressori elettrici che aspirano direttamente aria dall’esterno, impiegata poi per il ricambio e la pressurizzazione dell’abitacolo.

Questa soluzione elimina il tradizionale percorso attraverso cui eventuali residui di olio motore potrebbero contaminare l’aria, pur non escludendo completamente la possibilità di presenza di fumi o sostanze contaminanti provenienti da altre componenti dell’aereo.

Il precedente

Nel 2019 anche il volo American Airlines 729, partito da Londra Heathrow e diretto a Filadelfia, fu costretto a fare scalo a Dublino dopo la fuoriuscita di un prodotto per la pulizia all’interno di una cambusa, che aveva impregnato la moquette dell’aereo.

Nell’incidente due assistenti di volo persero temporaneamente conoscenza e tre persone furono trasportate in ospedale per accertamenti.

Cosa ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Ue

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che l’improvvisa indisposizione di un membro essenziale dell’equipaggio rientra nelle normali attività operative di una compagnia aerea e non può essere considerata automaticamente una circostanza straordinaria.

Per evitare eventuali responsabilità, American Airlines dovrà quindi dimostrare che si è trattato di “un evento di contaminazione esterna non riconducibile alla propria gestione dell’aeromobile”.