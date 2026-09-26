Volo Ryanair da Pisa a Prestwick costretto ad atterraggio d'emergenza, stava finendo il carburante: l'indagine

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’inchiesta sul volo Ryanair del 3 ottobre 2025 si è conclusa ed è arrivata la conferma: il velivolo era rimasto quasi a secco prima di lanciare il mayday. Era stato infatti necessario un atterraggio d’emergenza a Manchester con una quantità minima di carburante nel serbatoio, pari a circa 10 minuti di volo rimanenti. Un disastro sfiorato, un episodio grave che ha lasciato scioccati gli stessi investigatori dell’ente indipendente.

Il volo Ryanair Pisa-Prestwick

Facciamo un passo indietro al 3 ottobre 2025, sul volo della tratta Pisa-Prestwick servito da Ryanair, che atterrò d’emergenza a Manchester.

Fin da subito gli specialisti di aviazione scrissero che il Boeing 737 era atterrato pochi minuti prima che finisse il carburante.

Sul motivo per il quale non fosse atterrato prima in aeroporti più vicini si parlò di causa maltempo. Infatti l’aereo non era riuscito a scendere a Glasgow per ben due volte e, dopo varie indecisioni, i piloti avevano lanciato il codice di emergenza per ripiegare su Manchester.

Questo mentre i serbatoi si svuotavano sotto la riserva di sicurezza pari a circa 1.100 kg. L’aereo infatti è atterrato con appena 300 kg, pari a una quantità di carburante sufficiente per appena 10 minuti di volo.

L’errore umano

Ad aggravare la situazione già di per sé pericolosa di un vero e proprio incidente sfiorato c’è stato anche l’errore umano. Il rapporto dell’Air Accidents Investigation Branch (AAIB) inglese ha parlato dello stress causato dalla situazione, che avrebbe impedito ai piloti di prendere in considerazione la possibilità di dirottare il volo verso un aeroporto più vicino, come quello di Newcastle.

Il rapporto sottolinea anche “un problema di comunicazione all’interno del controllo del traffico aereo”, che avrebbe ritardato la decisione di dirottare il velivolo con a bordo 171 passeggeri e sei membri dell’equipaggio.

Già prima della partenza l’aeroporto di Manchester era stato individuato come destinazione alternativa in caso di problemi: il Regno Unito era infatti attraversato in quella settimana dal violento ciclone Amy.

La tragedia sfiorata

L’inchiesta dell’AAIB parla apertamente di tragedia sfiorata. Il volo, partito già svantaggiato per via del ciclone, aveva tentato due atterraggi, falliti, a Glasgow, e solo dopo i piloti avevano dichiarato alla torre di controllo che avrebbero proceduto direttamente verso Manchester.

I controllori di volo avevano però comunicato di non essere in grado di accettare la richiesta senza fornire spiegazioni; da qui i due piloti avevano chiesto di essere dirottati su Edimburgo, richiesta accettata dopo cinque minuti.

In rotta verso la capitale scozzese, i due piloti hanno però iniziato a preoccuparsi per il livello di carburante e hanno quindi abbandonato il tentativo di raggiungere Edimburgo per virare nuovamente verso Manchester. Ormai nel serbatoio c’erano meno di 700 kg di carburante, soglia minima per atterrare mantenendo intatta la riserva finale prevista. Da qui la dichiarazione di Mayday, facendo rotta verso Manchester anche se lungo il percorso si trovava uno scalo più vicino, l’aeroporto di Newcastle.