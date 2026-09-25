Volo Ryanair da Porto a Dublino rientra per "dirottamento aereo", il falso allarme di una passeggera al pilota

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Aereo della Ryanair costretto all’atterraggio di emergenza a causa di un falso allarme, per un possibile “dirottamento” fatto scattare da una passeggera. Un volo partito da Porto e diretto a Dublino è dovuto tornare indietro dopo che una 48enne ha fatto consegnare dei fogli al pilota sostenendo di essere pedinata. Messaggio interpretato dal comandante come una minaccia a bordo, che si sarebbe però poi rivelata infondata.

Il falso allarme sul volo Ryanair

Il singolare episodio, riportato dal tabloid britannico Mirror, è avvenuto nella serata di martedì 22 settembre sul volo Ryanair FR7073 da Porto a Dublino.

Subito dopo il decollo, intorno alle 22.25, una donna ha chiesto a un assistente di volo di consegnare al pilota alcuni fogli di carta, su cui spiegava in maniera dettagliata di essere stata “seguita da tre persone“.

Il dirottamento del volo da Porto a Dublino

Ricevuti i fogli, il comandante avrebbe subito trasmesso il codice squawk 7500, un segnale internazionale con cui il comandante comunica una possibile interferenza illecita, come un tentativo di dirottamento o un’intrusione nella cabina di pilotaggio.

L’ex pilota della compagnia Tap Air Portugal e autore di diversi testi di aviazione José Correia Guedes ha spiegato la procedura con un post su X, confermando che “l’equipaggio ha chiesto assistenza radar per rientrare in aeroporto e ha domandato che venissero avvertite le autorità“.

“Quando il codice 7500 viene inserito nel transponder di un aereo – ha spiegato ancora l’esperto – un allarme si attiva automaticamente sui pannelli dei controllori del traffico aereo. Successivamente viene effettuata una conferma (a volte il codice viene inserito per errore), alla quale segue la notifica alle autorità e ai servizi di emergenza. Quindi il controllo stabilisce una comunicazione privilegiata con l’equipaggio e offre tutto il supporto possibile finché il problema non si risolve”.

Il messaggio della passeggera

Come dichiarato da un portavoce di Ryanair, dopo aver fatto inversione di rotta, l’aereo è atterrato in Portogallo “a causa della falsa segnalazione”, per poi decollare nuovamente intorno all’1.30 di notte e arrivare a Dublino con un ritardo di due ore e mezza, alle 3.15 circa.

Se il falso allarme è rientrato “rapidamente”, secondo il rappresentante della compagnia, rimane da chiarire cosa abbia spinto la passeggera a far recapitare quel messaggio al pilota e le conseguenze del suo comportamento.

Mantre la stampa portoghese ha riferito che la 48enne è stata scortata fuori dall’aeroporto dalla polizia, stando al quotidiano portoghese Correio da Manha, la donna sarebbe tornata a bordo dell’aereo dopo essere stata identificata dalle autorità, “senza che la polizia verificasse le sue accuse”.

Nel suo post su X, Guedes ha dichiarato di non essere riuscito ancora a verificare se si sia trattato di un reale tentativo di dirottamento o solo del comportamento problematico della viaggiatrice, ma in ogni caso, ha aggiunto ” la passeggera ha ora un grosso problema con cui fare i conti”.