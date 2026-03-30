Volo Ryanair partito da Bergamo, ci furono feriti per una turbolenza: l'Ansv classifica come "incidente"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un volo Ryanair da Bergamo a Bari è stato colpito da forte turbolenza causando diversi feriti, di cui uno grave ma non in pericolo di vita. L’atterraggio è avvenuto in sicurezza con soccorsi già presenti sul posto. Dopo l’incidente, l’Ansv ha aperto un’inchiesta per chiarire dinamiche, condizioni meteo e rispetto delle procedure operative.

Paura sul volo Ryanair

L’episodio è accaduto il 26 marzo durante un volo Ryanair. Il collegamento aereo era partito dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio e diretto a Bari, in condizioni meteo instabili.

Il velivolo, un Boeing 737-800 operato da Malta Air per conto della compagnia irlandese, è stato interessato da una turbolenza particolarmente intensa durante la fase di crociera, causando momenti di tensione tra i passeggeri, con diversi feriti.

iStock

La dinamica dell’incidente

In base alla dinamica ricostruita, l’aereo stava affrontando un normale tragitto di circa un’ora e un quarto quando si è trovato improvvisamente immerso in una zona di forte instabilità atmosferica.

I violenti scossoni hanno provocato cadute all’interno della cabina, con passeggeri e membri dell’equipaggio sbalzati dai propri posti, soprattutto tra coloro che non avevano le cinture di sicurezza allacciate.

Il bilancio complessivo parla di più persone contuse, mentre uno dei passeggeri avrebbe riportato lesioni più serie, pur non risultando in pericolo di vita. L’atterraggio presso l’aeroporto “Karol Wojtyła” di Bari è comunque avvenuto regolarmente, grazie alla gestione dell’emergenza da parte dell’equipaggio, che ha mantenuto il controllo del velivolo nonostante le difficoltà.

Fondamentale si è rivelato anche il coordinamento con i servizi di emergenza. Già durante il volo era stato lanciato l’allarme, permettendo ai soccorritori di essere pronti in pista al momento dell’arrivo. I sanitari hanno prestato le prime cure direttamente in aeroporto, valutando le condizioni dei feriti.

L’inchiesta dell’Ansv

A seguito dell’accaduto, l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha deciso di aprire un’inchiesta tecnica, classificando l’evento come incidente. La scelta, come precisato in una nota ufficiale, deriva dalla natura e dalla gravità delle lesioni riportate da uno degli occupanti.

L’indagine servirà a chiarire diversi aspetti chiave: in particolare, verranno analizzate le condizioni meteorologiche incontrate lungo la rotta, la tempestività delle comunicazioni tra piloti e controllo del traffico aereo, oltre al rispetto delle procedure operative previste in caso di turbolenze severe.

Secondo esperti del settore aeronautico, episodi di questo tipo, seppur rari, sono spesso legati a fenomeni improvvisi come le cosiddette “clear air turbulence”, difficili da prevedere con precisione anche dai radar.

Le normative internazionali dell’Icao e i regolamenti europei stabiliscono che eventi con feriti gravi debbano essere classificati “di prassi” come incidenti, indipendentemente quindi dall’integrità strutturale del velivolo. Questo consente di attivare protocolli di analisi approfondita per prevenire casi simili futuri.