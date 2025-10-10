Volo Ryanair Pisa - Glasgow senza carburante costretto all'atterraggio d'emergenza, paura a bordo

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Atterraggio d’emergenza a Manchester per il volo Ryanair partito da Pisa e diretto a Glasgow Prestwick. L’aereo ha rischiato seriamente di rimanere senza carburante. Al momento dell’atterraggio, nei serbatoi sono rimasti solamente 220 chilogrammi di cherosene, in grado di garantire circa sei minuti di volo. Un livello inferiore alla soglia di sicurezza prevista per tale modello di aereo, che richiede almeno 30 minuti di autonomia come riserva minima.

Il volo Ryanair Pisa – Glasgow atterra a Manchester quasi senza carburante

L’episodio si è verificato lo scorso 3 ottobre ed è stato raccontato dal Telegraph. Perché l’aereo partito da Pisa è rimasto quasi senza carburante? Perché quando è arrivato alla destinazione finale, ossia Glasgow Prestwick, non è riuscito ad atterrare a causa della tempesta Amy, che ha investito il Regno Unito con raffiche di vento fino a 160 chilometri orari.

Giunto in Scozia, l’aereo ha tentato più volte di far sbarcare i passeggeri. Il primo tentativo di atterraggio è avvenuto all’aeroporto di Prestwick, il secondo e il terzo allo scalo di Edimburgo. Ma le condizioni meteorologiche hanno spinto i piloti a riprendere quota.

Il comandante ha lanciato un “fuel mayday”, vale a dire il codice di emergenza che riferisce che si sta verificando una carenza critica di carburante. Dopodiché ha deviato verso Manchester, dove l’aereo è atterrato in sicurezza, ma quasi senza carburante.

La testimonianza di un passeggero

Alexander Marchi, uno dei passeggeri presenti sul volo, ha parlato con il quotidiano locale Ayr Advertiser, spiegando che a bordo sono stati vissuti momenti di grande apprensione.

Marchi ha raccontato che l’aereo è decollato in ritardo da Pisa per via dello sciopero indetto dalla Cgil e da altre sigle sindacali. Il 3 ottobre, alcuni manifestanti hanno invaso la pista dell’aeroporto toscano, causando disagi.

“Eravamo preoccupati che la tempesta ci raggiungesse prima dell’arrivo – ha dichiarato il passeggero -. Il primo tentativo di atterraggio è stato interrotto quasi subito. Al secondo, siamo arrivati vicinissimi alla pista, ma il pilota ha tirato su all’improvviso. Quando siamo finalmente atterrati a Manchester, la gente era sollevata ma anche scossa”.

L’aereo potrebbe essersi imbattuto in un “windshear”

Il Telegraph ha contattato un pilota esperto di Boeing 737, il quale ha riferito che nel corso dei primi tentativi di atterraggio, il personale presente sul volo potrebbe essersi imbattuto in un “windshear“. Si tratta di un fenomeno meteorologico che può mettere a rischio la stabilità del mezzo nelle fasi di volo più delicate.

Sempre il pilota esperto ha aggiunto che in tali situazioni la procedura standard indica di porre subito fine alla manovra e riprendere quota, in attesa che le condizioni diventino sicure per un nuovo tentativo di atterraggio.

Le autorità britanniche per la sicurezza aerea hanno aperto un’indagine per fare piena chiarezza su che cosa sia accaduto. Un portavoce di Ryanair raggiunto dal Daily Mail ha confermato che la compagnia ha provveduto a segnalare l’episodio alle autorità competenti.