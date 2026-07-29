Volo Swiss da Zurigo a New York costretto all'atterraggio d'emergenza, mistero sull'incendio a bordo

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Mistero su un volo Swiss partito da Zurigo e diretto a New York, costretto a un atterraggio di emergenza nel Maine. Dalla cabina di pilotaggio è stato segnalato lo scoppio di un incendio a bordo, proprio lì dove agiscono i piloti che, tra fumo e fiamme, hanno dovuto fermare il velivolo. Ancora da chiarire i motivi dell’avvenimento e la fonte dalla quale è scaturito il principio di rogo.

Mistero in volo: aereo Swiss atterra in emergenza

È giallo per quanto accaduto al volo Swiss LX16. Un Airbus A330 della compagnia elvetica che era in viaggio da Zurigo a New York ha effettuato un atterraggio d’emergenza nel Maine. I fatti risalgono a lunedì 27 luglio e sono stati ricostruiti dal Corriere della Sera.

A costringere i piloti a fermare il velivolo è stata la presenza di fumo e una segnalazione di un incendio scoppiato nella cabina di pilotaggio.

Da Zurigo a New York, poi l’incendio

Partito alle 10.26 di lunedì mattina dallo scalo di Zurigo, con 292 passeggeri, l’aereo ha proseguito regolarmente il suo viaggio per oltre sette ore. Poi, al confine tra Canada e Stati Uniti, l’intoppo e l’allarme.

All’improvviso, come ricostruito in seguito, i piloti lanciano il codice d’emergenza 7700. Come spiega il Corriere, l’insorgere di fumo in cabina, ossia nell’area dove siedono i passeggeri, è un qualcosa che può succedere. Molto più raro è invece che il fumo o addirittura un incendio si verifichi nella cabina di pilotaggio, come accaduto in questo caso.

Immediatamente, vengono presi i dovuti provvedimenti e, alle 17.53 ora italiana, l’aereo di Swiss vira verso Bangor, nel Maine, l’aeroporto più vicino. L’atterraggio viene motivato ufficialmente dalla compagnia per la presenza di fumo all’interno della fusoliera ma secondo altre fonti – e per diversi minuti – ci sarebbe stato un incendio attivo in cabina di pilotaggio.

Cos’è successo

Come raccontato dal Corriere che ha avuto modo di ascoltare le conversazioni tra l’aereo e la torre di controllo, a segnalare la situazione di pericolo sarebbero stati il comandante e il primo ufficiale.

Dal velivolo svizzero, infatti, si sarebbe fatto cenno a un incendio che i due non riuscivano a spegnere e a “condizioni di fumo medio in cabina di pilotaggio”. Preoccupati dal non poter riconoscere la fonte del fumo, ma sollevati dal fatto che lo stesso stesse spingendosi verso la cabina, diradandosi, i due hanno appurato con gli ufficiali americani che la soluzione migliore fosse quella dell’atterraggio d’emergenza, cosa che avviene alle 18.13. In seguito, i passeggeri e l’equipaggio sono stati fatti evacuare mentre l’Airbus è rimasto fermo due ore ed è poi stato spostato verso il terminal.

Un mistero ancora da chiarire. E ulteriore curiosità è che lo stesso velivolo fosse già incorso in un altro incidente – il 26 aprile scorso – quando ha subìto un’avaria al motore sinistro durante il decollo all’aeroporto di Nuova Delhi.