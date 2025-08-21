Volo WizzAir dirottato da Roma a Bologna per maltempo, la risposta della compagnia dopo le polemiche

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

È diventato virale il video girato da un passeggero del volo Alicante-Roma della compagnia WizzAir mentre una turbolenza metteva a dura prova le manovre di atterraggio dell’aeromobile. Il velivolo stava sorvolando lo scalo di Fiumicino, quando si è trovato al centro di un temporale che ha costretto i piloti a virare verso Bologna per un atterraggio in sicurezza. Altrettanto virale è diventato l’audio messo in rete da una passeggera che lamentava il mancato rimborso e la mancata assistenza da parte della compagnia dopo l’arrivo a destinazione. In un comunicato stampa WizzAir, quindi, ha fatto chiarezza: “Le condizioni meteorologiche non dipendono dalla compagnia aerea”, si legge. Inoltre la compagnia ha precisato che sono stati forniti i trasporti per Roma e disposti i rimborsi per i passeggeri che intendevano raggiungere la Capitale in autonomia.

Le precisazioni della compagnia

Agi riporta la nota di WizzAir pubblicata giovedì 21 agosto. La compagnia fa sapere che il volo Wizz Air W4 6038 “è stato dirottato sull’Aeroporto di Bologna dopo che non è stato possibile atterrare in sicurezza a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli presso l’Aeroporto di Roma Fiumicino”.

L’atterraggio presso l’aeroporto di Bologna è avvenuto intorno alle 3:57 e “ai passeggeri è stato fornito il trasporto via terra da Bologna a Roma”.

Inoltre, i passeggeri che “avessero organizzato autonomamente il trasporto via terra, avrebbero avuto diritto a un rimborso in conformità alla normativa europea”.

WizzAir chiarisce che “si tratta di una procedura standard nel caso in cui le condizioni non siano ideali per un atterraggio sicuro” e che “le condizioni meteorologiche non dipendono dalla compagnia aerea”.

Il panico a bordo del volo WizzAir

I fatti risalgono a mercoledì 20 agosto. Il volo WizzAir W4 6038 partito da Alicante (Spagna) e diretto a Roma Fiumicino, proprio sullo scalo italiano ha incontrato una violenta turbolenza fatta di repentini vuoti d’aria, fulmini e perdite di quota improvvise.

Tra i passeggeri si è subito scatenato il panico e – come testimonia una donna che si trovava a bordo del velivolo – le stesse hostess avrebbero cominciato ad urlare. A bordo dell’aereo c’erano anche bambini e persone anziane. Impossibilitati ad atterrare presso l’aeroporto internazionale di Roma Fiumicino, i piloti hanno dunque scelto di continuare fino allo scalo di Bologna dove infine è stato possibile effettuare un atterraggio di emergenza.

Le polemiche

Il Messaggero ha pubblicato l’audio di una passeggera presente sul volo. La ragazza ha raccontato che “la compagnia aerea non ci ha risarciti” né avrebbe fornito i mezzi “per rientrare a casa”.

Piuttosto, continua la ragazza, “ci ha espressamente detto che per tornare ognuno nelle proprie regioni (…) dovevamo farlo con i mezzi propri”. Stando alla nota pubblicata dalla compagnia, infine, per fortuna le cose sarebbero andate diversamente.