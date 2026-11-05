Volontaria per i senzatetto molestata mentre distribuisce pasti a Paternò, salvata dai colleghi
Denunciato un 40enne dopo le molestie a una volontaria impegnata nell’assistenza ai senzatetto. La donna è stata soccorsa dai colleghi.
A Paternò, nel Catanese, l’intervento dei poliziotti ha portato alla denuncia di un uomo con l’accusa di violenza sessuale. La vittima è una volontaria aggredita mentre distribuiva aiuti ai senzatetto: a sottrarla alle molestie dell’uomo sono stati i compagni di squadra, che hanno poi allertato le forze dell’ordine permettendo agli agenti di rintracciare il responsabile.
- Volontaria per i senzatetto molestata a Paternò
- Le frasi a sfondo sessuale e il tentato approccio
- Le ricerche e la denuncia
Volontaria per i senzatetto molestata a Paternò
Dopo l’allarme lanciato dagli altri collaboratori della vittima, a intervenire sono stati gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, impegnati in un servizio straordinario di controllo nel territorio paternese. Gli altri volontari, nel frattempo, erano riusciti ad allontanare l’uomo.
Le frasi a sfondo sessuale e il tentato approccio
La donna operava per un’associazione di volontariato di Paternò (Catania) e stava assistendo alcune persone senza fissa dimora. In base a quanto riferito ai poliziotti dagli operatori dell’associazione, l’uomo l’avrebbe avvicinata e le avrebbe rivolto ripetutamente frasi a sfondo sessuale, insistendo per avere un approccio.
La volontaria ha respinto le avances e ha presentato denuncia in Commissariato.
Le ricerche e la denuncia
Gli agenti hanno avviato le ricerche e raccolto ulteriori elementi per identificare il responsabile. Nei giorni successivi l’uomo è stato fermato in centro e accompagnato in Commissariato per le procedure di identificazione. Si tratta di un 40enne, incensurato e senza fissa dimora, residente a Paternò.
Al termine degli accertamenti è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per violenza sessuale.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.