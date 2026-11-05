Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

A Paternò, nel Catanese, l’intervento dei poliziotti ha portato alla denuncia di un uomo con l’accusa di violenza sessuale. La vittima è una volontaria aggredita mentre distribuiva aiuti ai senzatetto: a sottrarla alle molestie dell’uomo sono stati i compagni di squadra, che hanno poi allertato le forze dell’ordine permettendo agli agenti di rintracciare il responsabile.

Volontaria per i senzatetto molestata a Paternò

Dopo l’allarme lanciato dagli altri collaboratori della vittima, a intervenire sono stati gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, impegnati in un servizio straordinario di controllo nel territorio paternese. Gli altri volontari, nel frattempo, erano riusciti ad allontanare l’uomo.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Le frasi a sfondo sessuale e il tentato approccio

La donna operava per un’associazione di volontariato di Paternò (Catania) e stava assistendo alcune persone senza fissa dimora. In base a quanto riferito ai poliziotti dagli operatori dell’associazione, l’uomo l’avrebbe avvicinata e le avrebbe rivolto ripetutamente frasi a sfondo sessuale, insistendo per avere un approccio.

La volontaria ha respinto le avances e ha presentato denuncia in Commissariato.

Le ricerche e la denuncia

Gli agenti hanno avviato le ricerche e raccolto ulteriori elementi per identificare il responsabile. Nei giorni successivi l’uomo è stato fermato in centro e accompagnato in Commissariato per le procedure di identificazione. Si tratta di un 40enne, incensurato e senza fissa dimora, residente a Paternò.

Al termine degli accertamenti è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per violenza sessuale.

IPA