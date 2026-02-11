Volontaria segnala violenze nell'asilo nido di Benevento, suore e maestre nei guai: "L'ho fatto per i bambini"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Dopo la scoperta dei presunti maltrattamenti avvenuti all’interno dell’asilo nido gestito dalle Suore Battistine nel quartiere Triggio di Benevento, la Procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta che coinvolge cinque educatrici, tre suore e due maestre laiche, accusate di maltrattamenti nei confronti di bambini di età compresa tra i dieci mesi e i tre anni. Le indagini sarebbero partite dalla denuncia di una giovane impegnata nel servizio civile, che in una lunga lettera ha scritto “L’ho fatto per i bambini”.

Cosa è successo in un asilo nido di Benevento

Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dalla Procura di Benevento, i fatti contestati riguarderebbero episodi ripetuti nel tempo.

Le cinque indagate sarebbero tre religiose, due originarie del Madagascar e una delle Filippine, e due insegnanti del capoluogo sannita.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Il giudice per le indagini preliminari avrebbe disposto nei giorni scorsi la misura cautelare del divieto di dimora a Benevento nei confronti delle indagate.

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, durante gli interrogatori di garanzia, tre suore e un’educatrice si sarebbero avvalse della facoltà di non rispondere.

Avrebbe invece risposto alle domande del gip una maestra 36enne di Benevento.

All’educatrice sarebbe stato contestato un singolo episodio di maltrattamenti.

La donna avrebbe precisato di essere stata assente, per un ricovero ospedaliero, tra la fine di novembre e gli inizi di gennaio.

Le immagini e le intercettazioni ambientali

L’impianto accusatorio si fonderebbe su intercettazioni ambientali e su materiale fotografico e video che documenterebbero i presunti maltrattamenti.

Dalle indagini emergerebbe un ambiente in cui i piccoli risultavano “terrorizzati” dalle condotte delle insegnanti.

I bambini, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbero restati in silenzio e immobili, con atteggiamenti di paura anche quando non erano direttamente destinatari delle azioni violente ma semplici testimoni.

Nelle immagini raccolte sarebbero visibili bambini immobilizzati nei passeggini, schiaffeggiati alla testa, sollevati per le braccia e scaraventati su una sedia o a terra.

In una registrazione, una delle suore avrebbe intimato alla volontaria del servizio civile di non riferire all’esterno i metodi adottati nella struttura, imponendo un regime di segretezza.

In un altro episodio, una maestra avrebbe effettuato riprese considerate di facciata, che sarebbero servite a rassicurare i genitori.

Secondo il giudice, le “condotte valutate nel loro insieme e nella loro reiterazione avrebbero generato un regime di vita intollerabile, incompatibile con il sano sviluppo psicofisico di bambini di età così tenera”.

La lettera della volontaria del servizio civile

Le indagini sarebbero partite dalla denuncia di una giovane impegnata nel servizio civile attraverso una cooperativa attiva nella struttura.

Il giudice avrebbe ritenuto la volontaria “pienamente attendibile” sulla base di un “racconto coerente, dettagliato e costante nel tempo”.

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, Susanna Strazziero, questo il nome della volontaria, avrebbe spiegato che la segnalazione è stata fatta “solo ed esclusivamente per il benessere dei bambini e non perché cercassi notorietà e fama”.

Infine, ha spiegato: “Ho fatto solo il mio dovere da cittadina e da essere umano, non potevo rimanere in silenzio, era mia responsabilità fare in modo che i bimbi venissero protetti”.

La volontaria ha, anche, scritto una lunga lettera rivolta ai bambini coinvolti, spiegando le ragioni della sua scelta. Come riporta Anteprima24, ha scritto: “Ho mantenuto la mia promessa e sono così sollevata di sapere che non siate più in quelle condizioni assedianti”.

E ancora: “Non rimanete in silenzio, non girate mai la faccia dall’altro lato: proteggete chi avete davanti, soprattutto quando non hanno gli strumenti per difendersi da soli”.

Il caso di Benevento si aggiunge a quello di un asilo nido di Verona.