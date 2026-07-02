Volotea fa causa a Ita Airways per il nome del programma fedeltà, chiesto risarcimento di 450mila euro

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La vertenza legale sul marchio avviata da Volotea contro Ita Airways si sposta nelle aule giudiziarie europee per l’utilizzo del nome del vecchio programma fedeltà italiano. Nonostante la richiesta di risarcimento da 450mila euro per violazione di proprietà intellettuale, la compagnia italiana ha già dismesso l’uso del brand e ha avviato una contromossa legale respingendo ogni addebito.

Il contenzioso sul marchio tra Volotea e Ita Airways

La compagnia aerea low cost spagnola Volotea ha avviato un’azione legale contro Ita Airways per una presunta violazione del marchio legato all’utilizzo della parola “Volare”.

Il vettore iberico rivendica l’uso esclusivo del termine nel settore del trasporto aereo, avendolo registrato poco dopo la propria nascita nel 2011 per battezzare la propria rivista digitale di bordo.

ANSA

I legali della società spagnola hanno depositato una citazione in giudizio nei confronti di Italia Trasporto Aereo e della controllata Volare Loyalty, contestando l’impiego dello stesso nome per il programma fedeltà della compagnia italiana, lanciato sul mercato a partire dal 2021.

La richiesta di risarcimento

L’azione giudiziaria promossa da Volotea prevede la richiesta di un risarcimento economico quantificato in circa 450mila euro per l’uso non autorizzato del brand, cifra che potrebbe essere integrata in base agli sviluppi del procedimento.

La compagnia italiana ha respinto le accuse e ha presentato una domanda riconvenzionale per far valere le proprie ragioni.

Dal punto di vista operativo, Ita Airways ha già modificato le proprie strategie commerciali abbandonando l’uso del marchio contestato, a seguito del recente passaggio al programma internazionale Miles & More legato all’integrazione con il gruppo Lufthansa.

Un doppio binario giudiziario, tra il tribunale di Alicante e l’Unione Europea

La disputa legale si articola su due diversi livelli giurisdizionali europei. Il primo procedimento civile pende davanti al Tribunale dei marchi di Alicante, mentre un secondo ricorso è stato presentato presso il Tribunale della Corte di giustizia dell’Unione europea a Lussemburgo.

In questa sede l’azione di Volotea si estende anche all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.

La richiesta formale punta a ottenere l’annullamento del marchio concesso al vettore italiano, sostenendo che l’ente regolatore non avrebbe dovuto registrare il nome a causa della preesistenza del prodotto editoriale spagnolo.