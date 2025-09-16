Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una donna italo-brasiliana di 49 anni è stata arrestata a Volterra dopo essere stata localizzata dagli agenti della Squadra Mobile di Ancona, in collaborazione con la Squadra Mobile di Pisa. La donna era ricercata a livello internazionale perché condannata come mandante di un omicidio avvenuto in Brasile nel 2005. L’arresto è stato eseguito nell’ambito di un’operazione di cooperazione internazionale tra le forze di polizia.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione che ha portato all’arresto della donna è il risultato di un’attività investigativa complessa e articolata, condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Ancona. La donna, di origini italo-brasiliane, era destinataria di un mandato di arresto internazionale ai fini estradizionali verso il Brasile, dove era stata condannata in via definitiva per aver commissionato un omicidio.

La vicenda: una lunga fuga terminata in Toscana

La donna arrestata, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, era stata riconosciuta colpevole di essere la mandante di un omicidio avvenuto in Brasile nel 2005. All’epoca dei fatti, la donna avrebbe ingaggiato dei sicari per uccidere l’ex compagno, con cui aveva avuto una relazione turbolenta, segnata da ripetute separazioni. I sicari, dopo aver individuato la vittima, l’avrebbero colpita con diversi colpi di pistola, provocandone la morte.

Le indagini e la localizzazione della ricercata

Le indagini sono state avviate dopo l’emissione del mandato di arresto internazionale. Gli agenti della Squadra Mobile di Ancona hanno raccolto elementi fondamentali che hanno permesso di individuare la presenza della donna in un’abitazione situata a Volterra, in provincia di Pisa. Le informazioni raccolte sono state condivise con la Squadra Mobile di Pisa, che ha collaborato attivamente alle operazioni di rintraccio e cattura.

L’arresto a Volterra

La cattura della donna è avvenuta a Volterra, dove la ricercata si era rifugiata probabilmente per sfuggire alle ricerche internazionali. Considerata una persona pericolosa e aggressiva, la donna è stata fermata dagli agenti che hanno dato esecuzione al provvedimento di cattura internazionale. L’arresto rappresenta un importante successo nella lotta alla criminalità transnazionale.

IPA