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È scattata una denuncia a Volturara Irpina, dove una donna di 56 anni è stata accusata di circonvenzione di incapace ai danni di un cugino disabile. L’indagine è stata avviata dopo la segnalazione dei familiari della vittima, che hanno denunciato presunti comportamenti illeciti finalizzati all’appropriazione del patrimonio dell’uomo.

Le indagini dei Carabinieri: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa ha preso il via nell’ottobre 2022, quando i parenti di un uomo di 62 anni residente a Volturara Irpina si sono rivolti alle forze dell’ordine. La vittima, affetta da disabilità intellettiva, sarebbe stata oggetto di una serie di raggiri da parte di una lontana cugina, che avrebbe approfittato della sua condizione di fragilità per mettere in atto un articolato sistema di circonvenzione di incapace.

Il modus operandi: conti cointestati e trasferimenti di denaro

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna avrebbe indotto il cugino ad aprire diversi conti correnti bancari e postali, cointestandoli anche a lei. Tra ottobre 2022 e gennaio 2023, il 62enne sarebbe stato persuaso a trasferire somme di denaro da un conto esclusivamente intestato a lui verso quelli cointestati. Una volta che il denaro era stato accreditato, la 56enne avrebbe provveduto a prelevarlo, appropriandosi complessivamente di oltre 400mila euro.

La denuncia e la conclusione delle indagini

L’attività investigativa dei Carabinieri ha permesso di raccogliere elementi ritenuti sufficienti per denunciare la donna alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino. L’Autorità Giudiziaria, valutando le risultanze delle indagini, ha emesso nei confronti della 56enne un avviso di conclusione delle indagini preliminari per il reato di circonvenzione di incapace.

Il ruolo dei familiari e l’intervento delle autorità

Determinante, in questa vicenda, è stato il ruolo dei familiari della vittima, che hanno notato movimenti sospetti nei conti del loro congiunto e si sono rivolti tempestivamente ai Carabinieri. Grazie alla loro denuncia, è stato possibile avviare le indagini e ricostruire la dinamica dei fatti, portando alla luce un sistema che avrebbe permesso alla donna di impossessarsi di una somma ingente ai danni del parente disabile.

La vicenda di Volturara Irpina mette in evidenza l’importanza della vigilanza nei confronti delle persone più vulnerabili e la necessità di un controllo attento da parte dei familiari e delle istituzioni. La 56enne dovrà ora rispondere delle accuse di circonvenzione di incapace davanti all’Autorità Giudiziaria.

IPA