Vongole veraci e cuore richiamate per presenza di biotossine, i lotti interessati dall'allerta del Ministero

Doppio ritiro di frutti di mare: il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di alcuni lotti delle Vongole Veraci e delle Vongole Cuore del marchio Nieddittas per la presenza di biotossine oltre i limiti di legge. Chi abbia in casa le confezioni richiamate non deve consumarle, ma deve riportarle al punto vendita.

Vongole richiamate dai supermercati

I supermercati sono già stati informati del richiamo, quindi la possibilità di imbattersi nei prodotti sugli scaffali è minima. È comunque buona norma prestare attenzione mentre si fa la spesa.

Queste le informazioni comuni a entrambi i prodotti richiamati: marchio, come detto, Nieddittas della Cooperativa Pescatori Arborea Scarl. Luogo di produzione, Corru Mannu Arborea. Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore: CPA IT37 CSM CE. Entrambi i prodotti richiamati vengono venduti nelle confezioni da 1 kg.

I due prodotti ritirati dal Ministero della Salute: a destra le Vongole Verace, a sinistra le Vongole Cuore

Il motivo del richiamo è il medesimo in entrambi i casi: “Comunicazione da parte del nostro fornitore Coop di pesca Marceddi per la presenza di biotossine lipofiliche oltre i limiti di legge e conseguente blocco della zona di raccolta”.

Vongole ritirate, i lotti interessati

Qui i dettagli sul richiamo delle Vongole Cuore (Cerastoderma spp.):

lotto 251133-23 confezionato il 23/05/2025;

lotto 251142-24 confezionato il 24/05/2025.

Qui i dettagli sul richiamo delle Vongole Verace (Ruditapes decussatus):

lotto 251134-26 conf il 26/05/2025 lotto 251141-28 conf 28-05-25;

lotto 251134-27 conf il 27/05/2025 lotto 251165-28 conf 28-05-25;

lotto 251134-28 conf il 28/05/2025 lotto 251165-29 conf 29-05-25.

Cosa sono le biotossine

Come spiega il sito del servizio Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Marche, le biotossine sono sostanze tossiche di origine naturale che si accumulano nei tessuti dei molluschi bivalvi, come cozze e vongole, quando questi filtrano e digeriscono alcune microalghe presenti nel plancton marino.

Queste alghe, spesso di origine tropicale e introdotte nei nostri mari, sono dette “potenzialmente tossiche”: non sempre sono pericolose, ma in certe condizioni (temperature, luce, stagione) possono produrre sostanze nocive.

Quando i molluschi si nutrono filtrando l’acqua marina, ingeriscono anche queste alghe. Durante la digestione, le tossine prodotte dalle alghe si concentrano nella polpa dei molluschi sotto forma di biotossine. Se consumati, questi molluschi possono risultare pericolosi per la salute umana.

I sintomi

Nello specifico, le tossine lipofiliche sono un complesso di tossine in grado di provocare una sindrome a carattere gastrointestinale (nausea, vomito e diarrea).