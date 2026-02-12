Voragine in strada a Gesico vicino Cagliari in Sardegna, la foto del tratto collassato

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Smottamento improvviso sulla strada, via principale d’accesso al centro abitato di Gesico, nell’area metropolitana di Cagliari. Si è verificato il crollo di una parte della carreggiata, bloccando il passaggio delle auto. Il traffico è stato spostato sull’unica altra strada che attraversa il paese, quella che collega Gesico al Comune di Mandas. I carabinieri e i cittadini attendono l’arrivo dei tecnici per valutare l’entità dei danni e programmare il ripristino del manto stradale.

Voragine in strada a Gesico

Cede la strada a Gesico, vicino a Cagliari. Un’enorme voragine si è aperta all’ingresso del paese. Bloccata la viabilità lungo il tragitto verso sud. Gesico resta raggiungibile solo grazie all’entrata da Mandas.

Il cedimento è stato improvviso, ma per fortuna in quel momento nessun veicolo stava transitando sul tratto stradale interessato dallo smottamento.

US Carabinieri

I carabinieri della stazione locale sono intervenuti per mettere in sicurezza la strada, impedendo il passaggio entro i limiti della zona rossa considerata non sicura.

Viabilità: paese quasi isolato

Il paese risulta parzialmente isolato, con la sola direttrice verso nord percorribile. La strada interessata dalla voragine è stata chiusa e difficilmente i lavori potranno essere veloci. Si tratta di un ripristino che richiederà tempo.

Sono già stati chiamati i tecnici e gli addetti ai lavori per il ripristino del manto stradale, ma nel frattempo Gesico resta percorribile in ingresso e in uscita solo dal collegamento con il vicino Comune di Mandas.

Si prevedono disagi per i residenti e per chiunque debba raggiungere il borgo attraverso mezzi su ruote. Anche per le tempistiche, non è chiaro quanto potranno richiedere.

Danni: non ci sono feriti

Il dato positivo è che non ci sono feriti. Al momento dello smottamento la strada risultava non trafficata da alcun mezzo e neanche percorsa a piedi. Quindi non risultano persone ferite né danni ad auto o altri veicoli.

Diversa è invece la questione dei danni per il Comune e la strada. I tecnici attesi sul posto dovranno valutare l’entità del danno e preparare un progetto per il ripristino.

Dovrà anche essere chiarito il motivo del cedimento, per esempio la pioggia per la nuova perturbazione dopo il ciclone Harry, così da pianificare dei lavori specifici per evitare che accada ancora.