Vortice Jolina sul Sud con maltempo e freddo, casa crollata in Sicilia e capannone scoperchiato in Calabria

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La protezione civile ha diramato un’allerta meteo per Basilicata, Calabria e Sicilia, che saranno colpite dal vortice Jolina. Sono previste forti piogge e raffiche di vento che potrebbero causare seri danni. Possibili anche alcune grandinate. I primi fenomeni di maltempo hanno già causato danni in Calabria e in Sicilia.

Maltempo sul meridione

Il Sud Italia si sta preparando all’arrivo del vortice Jolina, un’ondata di Maltempo che sta colpendo in questi giorni il Mediterraneo centrale.

Sono previsti forti venti, precipitazioni intense e grandine su Calabria, Sicilia e Basilicata. La protezione civile ha diramato un’allerta meteo per queste regioni.

ANSA

Nelle zone costiere sono previste mareggiate a causa del vento, soprattutto sui quadranti orientali della Sicilia e della Calabria.

Nelle prime ore dell’ondata di maltempo la regione più colpita è stata la Calabria, con 200 millimetri di pioggia registrati come picco a Santa Cristina d’Aspromonte, nel Reggino.

Vortice Jolina: di cosa si tratta

A causare questo maltempo sarà il vortice Jolina, così soprannominato dal servizio meteorologico francese. Dovrebbe durare almeno fino al 19 marzo, ed è alimentato da una cosiddetta goccia fredda.

Si tratta di una sacca di aria fredda che si stacca in quota da un’area di bassa pressione più ampia. In questo caso, la bassa pressione in questione è quella che si estende sull’Europa centrale e orientale in queste settimane.

Quando rimane isolata, la goccia fredda inizia a sua volta a creare instabilità, soprattutto nei punti dove entra in contatto con fronti di alta pressione, come nel Sud Italia in questi giorni.

Primi danni in Sicilia e Calabria

Con i primi fenomeni meteorologici che si sono abbattuti su Sicilia e Calabria in questi giorni, sono arrivati anche i primi danni agli edifici.

Le forti raffiche di vento hanno scoperchiato un capannone nel comune di Staletti, in provincia di Catanzaro. In Sicilia alcuni edifici sono stati danneggiati e a Catania le scuole sono rimaste chiuse.

Le piogge hanno causato una frana nel Crotonese, che ha coinvolto una strada del comune di Mesorca. Quindici famiglie residenti in tre edifici di una frazione della zona sono state evacuate.