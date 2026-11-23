Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Il vortice polare potrebbe influenzare il meteo europeo tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, favorendo l’arrivo del freddo e delle prime nevicate in pianura. Anche l’Italia potrebbe risentirne, seppure marginalmente, con possibili episodi di neve a bassa quota sulle Alpi occidentali.

Il freddo avanza sull’Europa orientale fino a dicembre

Una vasta massa d’aria fredda di origine artica si prepara a raggiungere l’Europa orientale, provocando un sensibile abbassamento delle temperature. Secondo le previsioni di 3BMeteo, il raffreddamento potrebbe interessare ampie zone del continente nelle prossime due settimane, accompagnando il passaggio dall’autunno all’inverno meteorologico. A favorire questa configurazione sarà lo sviluppo di un anticiclone sulla Scandinavia, capace di ostacolare il normale movimento delle perturbazioni atlantiche e indirizzare masse d’aria fredda verso i Paesi baltici e l’Europa orientale.

Le proiezioni meteorologiche indicano temperature inferiori alle medie stagionali soprattutto nei settori settentrionali e centro-orientali dell’Europa. In alcune aree potrebbero verificarsi anche le prime nevicate fino in pianura. Il raffreddamento potrebbe protrarsi fino ai primi giorni di dicembre, anche se la sua intensità e distribuzione geografica dipenderanno dall’evoluzione dei principali sistemi di alta e bassa pressione. Non tutte le regioni europee saranno quindi interessate dalle stesse condizioni meteorologiche.

Freddo e neve in Italia, possibili nevicate a bassa quota sulle Alpi occidentali

Per quanto riguarda l’Italia, le conseguenze del raffreddamento europeo dovrebbero essere più contenute. La Penisola, infatti, dovrebbe rimanere ai margini della discesa artica più intensa, concentrata prevalentemente sull’Europa orientale. Non è tuttavia escluso che alcune infiltrazioni di aria fredda riescano a raggiungere il territorio italiano, entrando in contatto con correnti umide e instabili provenienti dall’Atlantico settentrionale.

Proprio l’interazione tra queste masse d’aria potrebbe favorire precipitazioni nevose a quote relativamente basse, soprattutto sulle Alpi occidentali. Si tratta, al momento, di una possibilità e non di una previsione definitiva. Non sono ancora disponibili indicazioni sufficientemente affidabili per stabilire le località interessate, le quote esatte delle eventuali nevicate o gli accumuli previsti.

L’evoluzione dipenderà soprattutto dalla posizione che assumerà l’alta pressione scandinava e dalla capacità delle correnti atlantiche di raggiungere il Mediterraneo. Secondo le tendenze di 3BMeteo, l’Italia potrebbe inoltre attraversare una fase caratterizzata dall’alternanza tra brevi incursioni fredde e perturbazioni oceaniche, senza che emerga per ora un segnale certo di un’ondata di gelo estesa all’intera Penisola.

Cos’è lo stratwarming e perché può influenzare il vortice polare

Alla base della particolare situazione atmosferica potrebbe esserci anche un fenomeno verificatosi all’inizio di novembre: lo stratwarming, termine utilizzato per indicare un improvviso riscaldamento della stratosfera polare. L’episodio del novembre 2026 è stato eccezionalmente precoce e ha provocato un forte indebolimento del vortice polare stratosferico, ossia la vasta circolazione di venti che normalmente ruota attorno al Polo Nord a decine di chilometri di altitudine.

In determinate circostanze, questo riscaldamento può modificare la circolazione atmosferica anche negli strati inferiori, favorendo la formazione di anticicloni alle alte latitudini e la discesa di masse d’aria artica verso l’Europa. Il collegamento, però, non è automatico. Come sottolineano gli esperti di 3BMeteo, non è ancora possibile stabilire quanto lo stratwarming abbia effettivamente contribuito al raffreddamento europeo.

Il vortice polare, inoltre, mostra già segnali di recupero negli strati più elevati della stratosfera, mentre permane una situazione di debolezza alle quote inferiori. Per comprendere se il freddo continuerà a interessare l’Europa anche nelle prossime settimane sarà quindi necessario monitorare l’evoluzione delle correnti atmosferiche e dei sistemi di alta pressione. L’eccezionalità dello stratwarming non significa, da sola, che l’Italia debba prepararsi a un inverno particolarmente rigido.