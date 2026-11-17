Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il vortice polare, la vasta circolazione di venti che ruota attorno all’Artico, è sotto osservazione da parte dei meteorologi di tutto il mondo per un insolito riscaldamento. Ma a richiamare l’attenzione degli esperti c’è anche un altro fenomeno: un eccezionale trasferimento di momento angolare dalla Terra all’atmosfera, che potrebbe modificare gli equilibri dei venti e influenzare l’evoluzione meteorologica delle prossime settimane.

Il vortice polare

Il vortice polare contribuisce a mantenere le masse di aria più fredda alle alte latitudini. Quando questa struttura si indebolisce o viene disturbata da un riscaldamento stratosferico, può modificare la circolazione atmosferica e favorire, in determinate condizioni, la discesa di aria fredda verso l’Europa.

Nei primi giorni di novembre il vortice polare stratosferico ha subito un forte riscaldamento, accompagnato da una precoce inversione dei venti che normalmente soffiano da ovest verso est sopra l’Artico. Il fenomeno potrebbe avere conseguenze anche sulla circolazione atmosferica negli strati più bassi, fino a influenzare le condizioni meteorologiche al suolo.

Europa esposta all’arrivo di aria fredda

Quando si verifica un riscaldamento stratosferico significativo, infatti, l’inversione dei venti in quota può essere seguita, anche a distanza di una o due settimane, da cambiamenti nella circolazione atmosferica più vicina alla superficie terrestre.

Come spiega Adam Scaife, esperto di previsioni a lungo termine del Met Office britannico, che è stato intervistato da La Stampa, quando in inverno i venti arrivano da est l’Europa può andare incontro a bruschi abbassamenti delle temperature, perché vengono meno le correnti occidentali generalmente più miti e umide.

Che succede al momento angolare

Ma è in corso anche un altro fenomeno atmosferico, che riguarda il momento angolare, una grandezza fisica che descrive il moto rotatorio di un corpo rispetto a un asse. Nell’atmosfera, il trasferimento di momento angolare tra la superficie terrestre e le masse d’aria può influenzare la velocità e la distribuzione dei venti su scala globale.

In questi giorni si sta registrando un trasferimento di momento angolare particolarmente elevato, associato alla distribuzione delle pressioni atmosferiche e agli scambi tra superficie terrestre e atmosfera. Un ruolo importante è svolto dalle grandi catene montuose dell’Asia e del Sud America. Questa dinamica potrebbe influenzare la corrente a getto, modificando la circolazione atmosferica soprattutto sul Pacifico e sul Nord America, con possibili ripercussioni successive anche sull’Europa.

Meteo, che succede all’Italia

A questo punto resta da capire cosa succederà all’Italia: dovremo affrontare un inverno rigido o mite, secco o piovoso? Al momento non ci sono ancora indicazioni sufficienti per prevedere un’ondata di freddo o nevicate sulla Penisola nelle prossime settimane.

Se le modifiche alla circolazione atmosferica globale dovessero estendersi anche all’Europa, potrebbero cambiare la traiettoria delle perturbazioni e la distribuzione delle masse d’aria sul Mediterraneo, con possibili conseguenze anche per l’Italia. Per capire se prevarranno condizioni più fredde o più miti, occorrerà attendere ancora.