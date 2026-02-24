Vortice Polare in indebolimento, possibile split a marzo: cos'è e che impatto può avere sull'Italia

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Il Vortice Polare sta mostrando segnali di indebolimento proprio mentre ci avviciniamo alla fine dell’inverno meteorologico. La vasta area di venti che ruota sopra il Polo Nord in stratosfera potrebbe andare incontro a una possibile scissione, il cosiddetto “split”, nel corso del mese di marzo. Si tratta di un cambiamento che può avere effetti concreti anche sul meteo in Europa e in Italia nelle prossime settimane, influenzando temperature, precipitazioni e perfino il rischio di nevicate tardive.

Cos’è il Vortice Polare e perché si sta indebolendo

Stando alle previsioni, la seconda metà di febbraio e l’inizio di marzo rappresentano una fase delicata per la struttura del vortice. Questo potrebbe infatti perdere compattezza e subire l’effetto di un riscaldamento stratosferico improvviso (indicato con la sigla Ssw), uno dei principali meccanismi che ne determinano il collasso o la frammentazione.

Il Vortice Polare è una vasta area di bassa pressione che si forma sopra il Polo Nord durante l’inverno e che funziona come una sorta di “serbatoio” di aria fredda. In condizioni normali, questa struttura rimane compatta e trattiene le masse d’aria gelida alle alte latitudini, impedendo che si spostino verso l’Europa o il Mediterraneo.

Quando però il vortice perde forza – ad esempio a causa di un riscaldamento improvviso della stratosfera – la sua circolazione può rallentare o destabilizzarsi. In questi casi, il freddo non resta più confinato nell’Artico ma tende a propagarsi verso Sud, aumentando gli scambi di masse d’aria tra nord e sud del continente europeo.

È proprio questo indebolimento che, secondo diversi modelli meteorologici, potrebbe caratterizzare la fase finale dell’inverno 2026.

Split del Vortice Polare, cosa significa

In alcuni casi, il Vortice Polare non si limita a spostarsi ma può addirittura dividersi in due grandi lobi, generando il fenomeno noto come split. Questo avviene quando il riscaldamento stratosferico è particolarmente intenso e riesce a invertire o rallentare i venti in quota che mantengono compatta la struttura.

Quando si verifica una scissione, uno dei due lobi del vortice può dirigersi verso il Nord America, mentre l’altro tende a spostarsi verso l’Europa o l’Asia.

Questa dinamica modifica la circolazione atmosferica su vasta scala e apre una finestra temporale, che può durare da due a sei settimane. Durante questo intervallo di tempo, il freddo può scendere fino alle medie latitudini.

Gli effetti possibili sul meteo dell’Italia a marzo

Per l’Europa meridionale e l’Italia, un vortice polare indebolito o diviso può tradursi in un aumento della probabilità di irruzioni fredde tardive.

In pratica, si creano configurazioni atmosferiche che favoriscono la discesa di aria artica verso il Mediterraneo, con conseguenze che possono includere:

temperature sotto la media stagionale;

maggiore instabilità atmosferica;

ritorno di piogge e nevicate anche a quote relativamente basse;

possibili episodi di maltempo fuori stagione.

Gli effetti non sono automatici, ma statisticamente più probabili in presenza di questi disturbi della circolazione stratosferica, che possono influenzare il meteo nelle settimane successive alla loro formazione.

Marzo tra freddo tardivo e instabilità

La prima parte di marzo potrebbe quindi risultare più instabile del previsto, con fasi di maltempo alternate a brevi pause anticicloniche. In presenza di un vortice di questo genere, infatti, aumentano i cosiddetti scambi meridiani.

Masse d’aria fredda che scendono da Nord si alternano a risalite di aria più mite da Sud, rendendo il tempo più variabile e imprevedibile.

In sintesi, il possibile indebolimento del Vortice Polare non determina un’ondata di gelo sull’Italia, ma aumenta le probabilità di un finale d’inverno movimentato. Con scenari che potrebbero riservare ancora sorprese prima dell’arrivo della primavera.