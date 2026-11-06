Vortice polare si sta indebolendo, secondo le previsioni sarebbe il riscaldamento più precoce dell'era moderna

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Per il secondo anno di fila, il vortice polare che si trova nella stratosfera terrestre, sopra al Polo Nord, si sta indebolendo. Entro metà novembre potrebbe anche arrivare a invertirsi. Si tratta di un fenomeno raro, dovuto a un improvviso riscaldamento della stratosfera. Le sue conseguenze sul meteo, però, non sono facilmente prevedibili, anche se aumentano le probabilità di anomalie rispetto alle medie stagionali.

Il vortice polare si sta indebolendo

Secondo le ultime rilevazioni, il vortice polare si sta indebolendo fortemente, molto prima di quanto non dovrebbe. Entro metà novembre potrebbe anche invertirsi.

Il vortice polare, o vortice boreale, è una bassa pressione ad altissima quota che è fondamentalmente stabile sopra il Polo Nord per quasi tutto l’anno. La sua intensità può però variare e di solito a novembre aumenta.

ANSA

Quest’anno però, come già successo lo scorso anno, in autunno il vortice sta rallentando. Si tratta di una coincidenza rara, anche se non è ancora possibile individuare un pattern.

Il surriscaldamento della stratosfera

La ragione di questo indebolimento è il surriscaldamento precoce della stratosfera, che nel 2026 potrebbe arrivare con un anticipo mai visto nella storia moderna.

Le ragioni sono legate ad alcune anomalie nei venti, che si sono sviluppate sia tra gli Urali e la Siberia, nella Russia orientale, sia sopra all’Alaska, nella parte occidentale dell’America del Nord.

Il risultato è stato un vortice non solo indebolito, ma che ha assunto a quote molto alte anche una struttura separata, a due nuclei, che in passato è stata associata a eventi meteorologici estremi.

Cosa potrebbe succedere in Italia

Come sottolineato al sito specializzato 3B Meteo, le modifiche a livello stratosferico del vortice polare non hanno sempre le stesse conseguenze a livello meteorologico.

In passato, la divisione dei nuclei del vortice ha portato a gelo e grandi nevicate sull’Europa. Ma lo scorso anno un evento simile non ha avuto particolari conseguenze.

È anche possibile che le temperature salgano oltre la media. Dipende molto dalle condizioni che si formeranno nelle prossime settimane negli strati più bassi dell’atmosfera.