Vortice polare verso il collasso secondo le previsioni, lo stratwarming potrebbe colpire anche l'Italia

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un vortice polare verso il collasso tiene banco nelle ultime previsioni meteo, secondo cui uno stratwarming, cioè un riscaldamento stratosferico improvviso, potrebbe colpire l’Italia. Questo fenomeno atmosferico può portare a ondate di freddo prolungate, nevicate intense e temperature al di sotto la media in periodi inconsueti.

Primavera in ritardo in Italia? Le previsioni meteo

Le ultime proiezioni sulle previsioni meteo riportate da meteo.it mostrano un possibile collasso del vortice polare alla metà del mese di febbraio. Se le tendenze dovessero essere confermate potremmo assistere a uno stratwarming, o sudden stratospheric warming (riscaldamento stratosferico improvviso), che potrebbe “interessare anche l’Italia, seppur marginalmente”.

Le conseguenze nel nostro Paese potrebbero essere “significative”, anche se meno marcate rispetto ai Paesi del Nord Europa, con l’appuntamento con la primavera che potrebbe essere “rimandato di 2-3 settimane“.

Cos’è lo stratwarming e come funziona

Lo stratwarming, o sudden stratospheric warming (riscaldamento stratosferico improvviso), si verifica quando la stratosfera collocata sopra al Polo Nord si riscalda in modo rapido e improvviso.

Ciò comporta un indebolimento o un’inversione dei venti occidentali che circondano il vortice polare. Se questo fenomeno si propaga verso il basso, si originano dei blocchi atmosferici che permettono all’aria fredda artica di insinuarsi sulle latitudini medie.

Lo stratwarming può portare a ondate di freddo prolungate, nevicate intense e temperature inferiori alla media in periodi non consueti.

Le previsioni meteo in Italia nelle prossime settimane

Secondo il colonnello Mario Giuliacci, i prossimi 15 giorni saranno ancora piovosi in Italia. Ci saranno anche nevicate sia sulle Alpi che sull’Appennino. Appare probabile, inoltre, una fase fredda e nevosa tra il 14 e il 18 febbraio.

Per quanto riguarda le precipitazioni piovose, nello specifico, è prevista tra il 5 e il 9 febbraio pioggia ovunque, con fenomeni abbondanti sulle regioni tirreniche e sul Friuli-Venezia Giulia. Tra il 10 e il 14 febbraio, ancora piogge ovunque, abbondanti su Lucania e Calabria tirrenica. Tra il 15 e il 19 febbraio, invece, sono attese piogge su Levante ligure e regioni tirreniche.

Per quanto riguarda le temperature, fino attorno al 14 febbraio temperature al di sopra delle media al centro-sud ma non si raggiungeranno i 20 gradi. Tra il 14 e il 18 febbraio è probabile un crollo delle temperature.