Vortice polare verso un'anomalia storica, l'Italia potrebbe fare i conti con freddo e neve a novembre

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Le mappe dei modelli stanno catturando l’attenzione degli esperti meteo su un possibile cambiamento nella stratosfera. In particolare si sta analizzando attentamente il vortice polare, ossia l’ampia circolazione di venti occidentali che si forma nel corso della stagione fredda intorno al Polo Nord, che appare più debole del normale e potrebbe subire un’ulteriore rapida decelerazione nei primi giorni di novembre. Se ciò dovesse accadere si andrebbe incontro a un riscaldamento.

Vortice polare indebolito, le proiezioni e le previsioni degli esperti

Alcune proiezioni, come spiega MeteoWeb, ipotizzano che i venti medi a circa 30 chilometri di quota possano invertire temporaneamente direzione. Ciò significa che potrebbero passare da occidentali a orientali. Se si verificasse questo fenomeno, ci sarebbe un riscaldamento stratosferico maggiore, o major sudden stratospheric warming.

È opportuno ricordare che, ad oggi, si sta parlando di previsioni e, quindi, non di eventi certi. Detto questo, alcuni dati spingono a teorizzare che possa manifestarsi una situazione eccezionale. Nelle serie storiche citate per i principali riscaldamenti stratosferici, i casi più precoci risultano collocati intorno al 28 novembre, mentre un’inversione già nella prima metà di novembre anticiperebbe di diverse settimane il riferimento più precoce finora riportato.

In altre parole, se dovesse avvenire l’inversione, sarebbe un’anomalia notevole nel calendario della circolazione invernale. Tuttavia gli esperti precisano che, benché uno scenario sia raro o da record, non lo rende automaticamente più efficace nel cambiare il tempo sull’Europa.

Durante l’autunno la stratosfera polare perde via via calore in quanto c’è meno irraggiamento solare. Tale differenza termica rispetto alle latitudini più meridionali innesca una circolazione di venti occidentali sempre più intensa attorno all’Artico. Il vortice non è una parete che conserva il freddo, ma un fenomeno atmosferico dinamico, la cui forza deriva dal contrasto termico, dalla stagione e dall’interazione con le onde che risalgono dagli strati più bassi dell’atmosfera.

Rischio di un forte disturbo stratosferico

“Una vasta fascia di alta pressione tra Russia nord-occidentale, Urali e Scandinavia – si legge su MeteoWeb – può favorire una configurazione capace di convogliare energia ondulatoria verso l’alto, ed è per questo che il blocco eurasiatico viene spesso osservato con attenzione quando si valuta il rischio di un forte disturbo stratosferico. Non significa però che ogni blocco produca uno SSW, né che il blocco sia l’unico motore del processo: contano la struttura delle onde, la loro persistenza, la direzione con cui propagano l’energia e lo stato del vortice nel momento in cui vengono sollecitate. La stessa evoluzione atmosferica può cambiare rapidamente anche quando le mappe a grande scala sembrano inizialmente molto favorevoli”.

Gli esperti evidenziano che anche se i venti stratosferici dovessero davvero invertirsi, non si deve credere che da un giorno all’altro il freddo si attenui automaticamente sull’Europa. La perturbazione può rimanere limitata più in alto oppure raggiungere gli strati inferiori della stratosfera e, solo successivamente, influenzare in modo tangibile la parte dell’atmosfera in cui si determina il tempo che percepiamo al suolo.

Vortice polare già indebolito: cosa potrebbe accadere in Italia

Come spiegato da Meteored Italia, attorno al 5 e al 6 novembre, il vortice polare potrebbe dividersi in due centri distinti. Un indebolimento così precoce non sarebbe mai stato osservato dall’inizio delle rilevazioni meteorologiche, circa 70 anni fa.

I modelli meteorologici prevedono uno sbalzo termico attorno al 10 novembre. Sia il modello europeo ECMWF sia quello statunitense GFS prospettano che, dopo l’indebolimento dell’anticiclone, una massa d’aria polare proveniente da nord possa riversarsi su gran parte della Germania attorno al 10 novembre.

ANSA

Per quanto riguarda l’Italia, i modelli meteo a breve termine non vanno oltre il 10 novembre e al momento non è facile ipotizzare cosa potrà succedere nel Bel Paese. Difficile prevedere se queste masse d’aria fredda penetreranno nel nostro Paese portando freddo intenso. Non è escluso che possano manifestarsi nevicate anche in pianura.