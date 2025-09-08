Voti di fiducia a Bayrou e governo caduto in Francia, crisi a Parigi e Macron costretto a cercare un premier

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

In Francia l’Assemblée Nationale ha fatto cadere il governo di François Bayrou, con 364 contrari al voto di fiducia. Bayrou deve ora rimettere il mandato a Macron, che avvierà consultazioni per un possibile nuovo assetto. L’ex premier aveva avvertito sui rischi di un debito fuori controllo e invocato riforme urgenti, ma le opposizioni unite hanno determinato la fine del suo incarico.

Caduto il governo Bayrou al voto di fiducia

Dopo meno di nove mesi dall’insediamento, l’esperienza di governo del centrista François Bayrou in Francia si è conclusa. La volontà dell’Assemblée Nationale è stata espressa con larga maggioranza al voto di fiducia: 364 voti contrari contro 194 favorevoli, meno dei 220 previsti alla vigilia.

Martedì 9 settembre Bayrou sarà ricevuto in mattinata all’Eliseo per rassegnare le dimissioni al presidente Emmanuel Macron, che tenterà la via delle consultazioni per escludere di ritornare alle urne.

La situazione in Francia

La distanza fra i consensi stimati e i voti effettivi ha segnato la disfatta. Le opposizioni unite dalla gauche (la sinistra) all’estrema destra hanno superato di molto le aspettative.

Prima della votazione, il premier aveva preso la parola affermando di essersi preso il rischio volontariamente, in quanto peggio sarebbe stato, a suo avviso, non farlo affatto.

Nel suo intervento, Bayrou ha insistito sulla gravità del debito francese, definendolo una “questione di urgenza vitale”. Ha spiegato quindi che l’economia nazionale produce circa 50 miliardi di debito l’anno, mentre gli interessi sono passati da 30 miliardi nel 2020 a 67 miliardi oggi, con proiezioni di 107 miliardi entro la fine del decennio.

“Un euro di deficit equivale a un euro di debito in più”, ha ammonito, ricordando che la Francia non ha un bilancio in pareggio da 51 anni e che il debito ha raggiunto i 3415 miliardi.

La richiesta di nuove elezioni

In seguito al discorso di Bayrou i gruppi parlamentari hanno preso a loro volta la parola. Per Marine Le Pen (Rassemblement National, estrema destra) l’unico scenario all’orizzonte è quello di andare alle elezioni, affermando che lo scioglimento dell’Assemblea “non è un’opzione ma un obbligo”.

Anche i socialisti, attraverso Boris Vallaud, hanno ribadito la scelta della sfiducia e la disponibilità a governare insieme a sinistra ed ecologisti. “Le nostre scelte non sono le vostre, ma sono quelle dei francesi” ha affermato. “No al lavoro, sì al capitale. No ai giorni festivi, sì alle eredità. No alle piccole e medie imprese, sì alle multinazionali. Noi proponiamo una strada diversa, quella dei popoli che rifiutano la rassegnazione e guardano più lontano delle loro catene”.

Macron alla ricerca di un nuovo premier

Dopo la caduta di François Bayrou, adesso Emmanuel Macron dovrà decidere rapidamente come gestire la crisi politica. Lo scenario considerato più probabile è un nuovo governo fondato sul “blocco centrale”, ma con numeri fragili.

L’opzione socialista resta aperta, seppur senza Lfi, mentre un esecutivo tecnico potrebbe rassicurare mercati e creditori. Quasi impossibile l’ipotesi di un premier del Rn, mentre lo scioglimento dell’Assemblea sarebbe l’ultima risorsa, con il rischio di rafforzare ulteriormente l’estrema destra.