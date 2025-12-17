Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di cinque arresti tra Campania e Lazio e oltre 11 milioni di euro sequestrati il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri contro il crimine organizzato a Terracina, Napoli, San Felice Circeo e Roma. L’azione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di scambio elettorale politico mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, trasferimento fraudolento di valori e turbata libertà degli incanti.

Operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso il via nelle prime ore della mattinata odierna e ha coinvolto i territori di Terracina, San Felice Circeo, Napoli e Roma. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Latina, supportati dai comandi territoriali e dal Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare con l’ausilio di un elicottero, hanno eseguito le misure cautelari su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma.

Le indagini: infiltrazioni mafiose nel tessuto economico e politico

L’indagine, avviata nel giugno 2022 e conclusa nell’ottobre 2023, è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma e ha permesso di far luce sull’inserimento di una famiglia legata al noto Clan Licciardi di Napoli nel tessuto economico, imprenditoriale, politico e sociale della città di Terracina. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i rapporti tra esponenti del clan e figure locali avrebbero favorito una serie di condotte illecite, tra cui il condizionamento delle elezioni amministrative tenutesi nel maggio 2023 a Terracina.

Scambio elettorale e minacce: i dettagli delle accuse

Le investigazioni hanno documentato il presunto coinvolgimento di un pubblico funzionario di Terracina e di un esponente del clan Licciardi, inserito nell’Alleanza di Secondigliano, che avrebbe garantito appoggio elettorale in cambio di favori. Gli inquirenti hanno inoltre ricostruito episodi di estorsione aggravata dal metodo mafioso: una vittima sarebbe stata costretta, attraverso minacce e violenze, a versare una somma di denaro relativa a un precedente prestito usurario.

Sequestri milionari: immobili, società e attività commerciali

Un altro filone dell’inchiesta riguarda un imprenditore locale, in rapporti con il clan, che avrebbe intestato fittiziamente a terzi diversi beni – tra cui immobili, quote societarie e attività commerciali – situati a Napoli, Terracina, San Felice Circeo e Roma, con l’obiettivo di eludere eventuali misure di prevenzione patrimoniale. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati preventivamente, ai fini della confisca, sette locali commerciali (un’intera galleria commerciale), un B&B, venti unità immobiliari e tre terreni, per un valore complessivo di oltre 11 milioni di euro.

Ulteriori indagati e reati contestati

Parallelamente, i Carabinieri del Comando Provinciale di Latina hanno notificato l’informazione di garanzia a undici soggetti indagati, a vario titolo, per trasferimento fraudolento di valori, autoriciclaggio, sottrazione fraudolenta dei crediti di imposta, corruzione e turbata libertà degli incanti. La posizione di questi indagati è stata valutata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, a seguito di uno stralcio del procedimento principale.

Fase delle indagini preliminari e presunzione di innocenza

Entrambi i procedimenti si trovano ancora nella fase delle indagini preliminari. Per tutti gli indagati vale il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva, come previsto dall’articolo 27 della Costituzione.

