Voto per le nuove banconote euro fino al 21 settembre, già 9 milioni di europei hanno deciso tra le proposte

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Tra pochi giorni scade il termine per votare per la nuova grafica delle banconote dell’euro. La Bce ha stabilito due temi, personaggi storici e fiumi e uccelli, su cui sono state sviluppate diverse grafiche. A scegliere il design saranno i cittadini, che possono votare sul sito della Banca centrale europea. Già 9 milioni di persone lo hanno fatto.

Come si vota per scegliere i nuovi euro

Per scegliere i design delle nuove banconote dell’euro è sufficiente andare sul sito della Bce, dove si trova un sondaggio dedicato a questo argomento.

Il sondaggio è fatto in modo da stilare una classifica dei nuovi design attraverso i gusti di chi risponde. Non è semplicemente una scelta di uno tra i vari design.

ANSA

Sarà possibile votare fino al 21 settembre e già 9 milioni di cittadini europei hanno espresso la loro preferenza.

I design delle nuove banconote

Come detto, i temi sono due. Uno include una serie di personaggi storici che incarnano vari aspetti della cultura europea, tra cui Maria Callas, Beethoven e Leonardo Da Vinci.

L’altro invece si concentra su scenari naturali, con protagonisti corsi d’acqua e vari tipi di uccelli. Buona parte dei design sono orizzontali, ma alcune proposte hanno optato per uno verticale, in discontinuità con il passato.

Questi design andranno a sostituire, nel corso di alcuni anni, quelli attuali, che rappresentano ponti simbolo dell’unità europea che la moneta unica incarna. Per non scontentare nessun Paese, però, questi ponti sono però di fantasia.

Il futuro del contante

Nonostante i pagamenti elettronici si stiano diffondendo sempre più rapidamente, il contante rimane il principale mezzo attraverso cui le persone si scambiano denaro in Ue.

La stessa Bce, recentemente, ha consigliato ai cittadini di avere sempre in casa alcune decine di euro in contanti, per evitare di rimanere senza denaro in caso di una grave emergenza, come un blackout nazionale.

Nei prossimi anni dovrebbe arrivare inoltre anche l’euro digitale, che farà concorrenza alle carte di debito e di credito, comportandosi però esattamente come il denaro contante.