Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo di 43 anni è stato arrestato per tentata estorsione ai danni della madre. Il fermo è avvenuto nei giorni scorsi nel quartiere Santa Rita, a Torino, dopo una lite familiare e l’ennesima richiesta di denaro fatta dal figlio al genitore. L’uomo, anche davanti agli agenti intervenuti sul posto, non ha smesso chiedere con insistenza soldi.

Lite in famiglia a Torino tra madre e figlio

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato di P.S. Mirafiori sono intervenuti in un appartamento di corso Sebastopoli, dove hanno trovato madre e figlio in evidente stato di agitazione. La segnalazione riguardava una lite in famiglia.

Secondo la ricostruzione, da circa un anno e mezzo l’uomo chiedeva ripetutamente denaro alla madre e, in alcune occasioni, l’aveva minacciata. Anche davanti agli agenti ha preteso che gli consegnasse altro denaro. Al suo rifiuto ha tentato di avvicinarsi a lei, ma è stato subito bloccato. L’uomo è ritenuto responsabile di tentata estorsione.

L’arresto e il trasferimento del cane

Il 43enne era già destinatario di un ammonimento del Questore, emesso nel 2024 dal Questore di Torino per le condotte nei confronti della madre. Dopo l’arresto, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato accompagnato alla Casa Circondariale “Lorusso e Cotugno”. Gli operatori hanno inoltre contattato l’ENPA: il personale ha recuperato il cane dell’uomo e lo ha trasferito in una struttura idonea.

IPA