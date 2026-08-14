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È di una denuncia e di un provvedimento di prevenzione il bilancio dell’intervento avvenuto ieri presso l’ospedale “G. Moscati” di Avellino, dove una donna di 60 anni è stata fermata dopo aver aggredito un poliziotto e aver creato disordini tra il personale sanitario. L’episodio è stato motivato dalla richiesta insistente di prestazioni mediche per il fratello della donna, che ha portato a una situazione di tensione e violenza nei confronti delle forze dell’ordine e dei sanitari.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella tarda mattinata di ieri, quando un agente in servizio presso il Posto di Polizia dell’ospedale “G. Moscati” di Avellino è intervenuto per sedare una situazione di tensione. Una donna di 60 anni, già nota alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, stava inveendo contro i sanitari dell’ospedale, pretendendo cure immediate per il fratello.

Secondo quanto riferito dalla Questura, la donna ha continuato a manifestare un atteggiamento aggressivo nonostante l’invito dell’agente a mantenere la calma. L’operatore di Polizia ha quindi richiesto alla donna di fornire le proprie generalità, ma la 60enne si è rifiutata e ha proseguito con la sua condotta ostile, arrivando a colpire il poliziotto con uno schiaffo. Non solo: la donna ha anche incitato il fratello a unirsi al suo comportamento aggressivo, aggravando ulteriormente la situazione.

Le accuse e le conseguenze

La prontezza e la professionalità dell’agente hanno permesso di bloccare la donna, che è stata messa in sicurezza e identificata. Nei suoi confronti sono stati contestati diversi reati: resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e rifiuto di fornire le proprie generalità. La 60enne è stata deferita in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria e, come misura preventiva, è stato avviato nei suoi confronti il provvedimento del foglio di via obbligatorio.

Il pronto soccorso e la tutela dei sanitari

Nonostante l’accaduto, l’attività del pronto soccorso è potuta proseguire senza ulteriori interruzioni, grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine. La Questura ha voluto sottolineare il massimo impegno dei poliziotti in servizio presso il presidio ospedaliero e ha espresso un sentito ringraziamento al personale sanitario e alla dirigenza dell’ospedale, che ogni giorno garantiscono assistenza ai cittadini, spesso in condizioni difficili.

La posizione della Questura

La Questura di Avellino ha ribadito che il personale sanitario deve poter svolgere il proprio lavoro con serenità e sicurezza. Ogni comportamento che supera i limiti della correttezza non sarà tollerato e ogni azione illecita verrà prontamente segnalata all’Autorità Giudiziaria competente. L’episodio di ieri rappresenta un ulteriore monito contro le aggressioni e le interruzioni di pubblico servizio che, purtroppo, si verificano con una certa frequenza nei presidi ospedalieri.

IPA