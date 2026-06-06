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Un uomo in evidente stato di alterazione emotiva è stato salvato da un tentato suicidio grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine a Roma. L’episodio si è verificato nei pressi di Castel Sant’Angelo, dove gli agenti sono riusciti a convincere la persona a desistere dal gesto estremo, dopo aver instaurato un delicato dialogo e averlo tratto in salvo.

La segnalazione e l’arrivo delle pattuglie

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando la sala operativa della Questura ha ricevuto una segnalazione urgente riguardante un suicidio in atto nei pressi di Castel Sant’Angelo. Gli agenti Stefano e Valerio del Commissariato di P.S. Prati, insieme a Lorenzo e Stefano del Reparto Volanti, sono stati immediatamente inviati sul posto.

Una volta raggiunto il luogo indicato, le due pattuglie hanno raccolto le prime, frammentarie informazioni dai passanti presenti. Grazie a queste testimonianze, gli agenti sono riusciti a individuare, oltre il parapetto del ponte, un uomo in forte stato di agitazione che, ad alta voce, manifestava l’intenzione di togliersi la vita. L’uomo era seduto su una stretta trave, con le gambe sospese nel vuoto a notevole altezza dal suolo e con una struttura in cemento sottostante, aumentando così il rischio di un tragico epilogo.

La strategia degli agenti: sicurezza e dialogo

In una situazione che non ha lasciato spazio all’esitazione, gli agenti hanno deciso di agire su due fronti distinti. Stefano e Valerio si sono occupati di mettere in sicurezza l’area e di rassicurare i presenti, mentre Stefano e Lorenzo hanno scavalcato il parapetto per raggiungere l’uomo. Quest’ultimo, in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di psicofarmaci e alcool, si trovava in una posizione estremamente pericolosa.

Il dialogo salvifico e il ritorno alla sicurezza

Con grande sangue freddo, gli agenti hanno instaurato un dialogo delicato con l’uomo, cercando di guadagnarsi la sua fiducia e di riportarlo gradualmente a uno stato di maggiore lucidità. Nonostante la forte agitazione e la condizione psicofisica compromessa, dopo lunghi e concitati momenti, l’uomo ha accettato di tornare sui propri passi. Ha stretto la mano dei poliziotti Stefano e Lorenzo, che lo hanno aiutato a oltrepassare il parapetto e a raggiungere una posizione di sicurezza.

Ad attendere l’uomo, una volta al sicuro, c’erano anche gli altri due agenti, Stefano e Valerio, che nel frattempo avevano richiesto il supporto del personale sanitario. Dopo averlo convinto a sottoporsi alle cure necessarie, l’uomo è stato accompagnato in ospedale. Quella che sembrava una vicenda destinata a un tragico epilogo si è così conclusa con un lieto fine, restituendo speranza sia all’uomo che agli agenti intervenuti.

Il contesto e l’importanza dell’intervento tempestivo

L’episodio avvenuto a Roma sottolinea ancora una volta l’importanza della prontezza e della professionalità delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza. La capacità di agire rapidamente, di instaurare un dialogo empatico e di gestire situazioni ad alto rischio si è rivelata fondamentale per evitare una tragedia e per offrire una seconda possibilità a chi si trova in difficoltà.

IPA