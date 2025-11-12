Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 37 anni è stato salvato dalla Polizia Ferroviaria a San Lazzaro di Savena (Bologna) dopo aver tentato di togliersi la vita sui binari, a causa di difficoltà familiari. L’intervento è stato reso possibile grazie a una segnalazione, con la circolazione ferroviaria temporaneamente bloccata per consentire le ricerche.

L’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato qualche sera fa a Bologna, precisamente nella zona di San Lazzaro di Savena. Gli agenti della Polizia Ferroviaria sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione riguardante una persona che sembrava intenzionata a compiere un gesto estremo gettandosi sotto un treno.

Giunti sul posto, gli operatori hanno trovato già presenti il personale del 118 e i Carabinieri. Tuttavia, a causa della scarsa visibilità dovuta al buio e all’assenza di tracce immediate della persona segnalata, la situazione si è presentata subito complessa. Per motivi di sicurezza, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno richiesto il blocco temporaneo della circolazione ferroviaria, avviando una ricerca accurata lungo i binari.

La ricerca e il ritrovamento

La pattuglia, nonostante le difficoltà causate dalla folta vegetazione a fianco della linea ferroviaria, è riuscita a individuare una persona accovacciata al buio al termine della banchina. L’uomo, un cittadino straniero di 37 anni, si trovava in evidente stato di agitazione e ha dichiarato agli agenti di aver già visto passare 3 treni regionali, ma di voler attendere un treno ad alta velocità per portare a termine il suo gesto.

Il dialogo e il salvataggio

Gli operatori della Polizia Ferroviaria hanno affrontato la situazione con grande sensibilità e professionalità. Sono riusciti ad avvicinarsi all’uomo e a instaurare un dialogo, convincendolo a desistere dal suo intento. L’uomo ha spiegato che la sua decisione era riconducibile a un momento di difficoltà legato a problemi famigliari. Una volta messo in sicurezza, l’uomo è stato accompagnato al pronto soccorso e affidato alle cure del personale sanitario.

