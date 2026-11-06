Wall Street crolla dopo le elezioni Midterm in Usa, per Trump "una delle peggiori giornate della storia”

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Quello del 5 novembre è stato un giovedì nero per le Borse, cui è seguito un venerdì altrettanto fosco. La vittoria dei democratici alle elezioni Midterm Usa ha causato una fuga dai titoli legati all’intelligenza artificiale. Crollo a Wall Street e il mattino dopo a picchio anche Tokyo e Tapei. Per Donald Trump si tratta di “una delle peggiori giornate della storia in seguito ai risultati delle elezioni”.

Wall Street a picco, è colpa dell’IA

Nella giornata di giovedì 5 novembre, quella successiva alla scoperta dei risultati delle elezioni Midterm in Usa, Wall Street ha perso 3.200 miliardi di dollari. Il Dow Jones ha chiuso in calo del 3,44%, – 5,52% il Nasdaq, -4,35% per lo S&P 500.

E gli effetti dell’onda blu arrivano, poche ore dopo, anche in Asia. L’indice Nikkei è precipitato del 6% in Giappone, quello della Borsa di Taiwan registra un calo superiore all’8%, e la stessa cifra è raggiunta in negativo dal Kospi in Corea del Sud.

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A crollare sono stati i titoli delle società che, nei mesi precedenti, sono cresciute a ritmi da record: quelle legate allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. La frenata che potrebbero imporre i Democratici al settore con una stretta normativa sui data center ha spaventato gli azionisti.

Per il mercato azionario si tratta di un momento particolarmente volatile. Di fronte alla sconfitta dei Repubblicani di Trump elle elezioni, gli investitori avevano scommesso su un’accelerazione alla fine della guerra in Iran e, prima del successivo crollo, i titoli erano saliti notevolmente.

Trump dà la colpa agli “stupidi dem”

La notizia è stata commentata da Donald Trump con un post sul suo social Truth: “Il mercato azionario ha vissuto una delle peggiori giornate della storia in seguito ai risultati delle elezioni. È davvero triste assistere a tutto questo!”. Il Tycoon si rivolge poi direttamente ai cittadini: “C’è voluto un impegno enorme per raggiungere livelli mai visti prima e poi è successo questo. Di conseguenza, i vostri piani pensionistici hanno subito un calo”.

La colpa del crollo delle azioni e delle possibili conseguenze sull’economia Usa, sottolinea Trump, “non è colpa dei repubblicani, ma degli stupidi democratici”. La speranza del Presidente, però, non perisce: “Non temete, però: in un modo o nell’altro, torneremo presto più grandi e più forti che mai. Rendiamo l’America di nuovo grande!”.

Smentite le dimissioni di Marco Rubio

Nelle ore successive alla disfatta dei Repubblicani, hanno iniziato a girare voci di possibili dimissioni anticipate da parte del Segretario di Stato Marco Rubio, definite in seguito “fake news totali e assolute” dai portavoce della campagna elettorale di Donald Trump. “Il mio piano è lavorare per il Presidente fino al termine del suo mandato” afferma lo stesso Rubio, smentendo categoricamente l’intenzione di voler lasciare l’amministrazione Trump.