Walter Veltroni si scaglia contro Matteo Salvini per il comizio contro gli immigrati, "barbaro, inaccettabile"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Walter Veltroni ha criticato duramente il comizio tenuto a Bari dal leader della Lega Matteo Salvini, arrivato in Puglia per sostenere la candidatura di Luigi Lobuono alle elezioni Regionali. Il vicepremier, nel suo discorso, ha lanciato un’invettiva contro i migranti. Ospite a diMartedì, il giornalista ed ex politico ha definito le parole di Salvini “inaccettabili”.

Cosa ha detto Matteo Salvini

Nel corso della puntata dell’11 novembre 2025 di diMartedì, è stato mandato in onda uno spezzone del comizio elettorale di Matteo Salvini per le regionali in Puglia a sostegno del candidato di centrodestra Luigi Lobuono.

Nelle immagini, il vicepremier dice: “Il problema è pretendere che chi arriva, rispetti la nostra storia, la nostra cultura, i nostri simboli, la nostra religione, la nostra costituzione. Quelli che non sono disposti a farlo, cristianamente e generosamente, fuori dalle p…e”.

ANSA

Matteo Salvini al comizio elettorale in Puglia

Poi il vicepremier aggiunge che “se in classe qualcuno di azzarda a dire via il presepe, via il crocifisso, via il Natale, guai a voi“.

La critica di Walter Veltroni a Matteo Salvini

Ospite della trasmissione è stato l’ex vicepresidente del Consiglio e giornalista Walter Veltroni.

“La cosa più barbara – ha commentato – tra le tante di questo discorso, è il cristianamente. È veramente inaccettabile”.

Per Veltroni la parola usata da Salvini “è un linguaggio che, sinceramente, nella politica dovrebbe essere considerato fuorigioco“.

Il comizio di Matteo Salvini a Bari

Durante il comizio a Bari, Matteo Salvini ha riservato gran parte del suo intervento al tema dei migranti. Oltre all’invettiva trasmessa da diMartedì, il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture ha affermato che “l’Europa sta permettendo a troppi immigrati, soprattutto islamici, di entrare nel nostro Paese e di distruggere il nostro tessuto sociale, valoriale, economico”.

Per il vicepremier “il problema non è il Dio” ma pretendere che le persone che arrivano in Italia rispettino la nostra cultura, la religione e le nostre leggi.