Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile premiate in Campidoglio, consigliere Nanni si scusa dopo le polemiche
Bufera nella Capitale dopo il video sui social, il consigliere Dario Nanni: "Ovviamente non ero a conoscenza della loro presenza tra le persone premiate"
Bufera a Roma dopo la premiazione di Wanna Marchi e della figlia Stefania Nobile nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, avvenuta il 23 settembre per i rispettivi libri. Le immagini postate sui social dalla Marchi hanno scatenato forti polemiche, spingendo il consigliere Dario Nanni a scusarsi pubblicamente: “Ovviamente – ha spiegato – non ero assolutamente a conoscenza della loro presenza tra le persone premiate”.