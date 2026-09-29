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Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile premiate in Campidoglio, consigliere Nanni si scusa dopo le polemiche

Bufera nella Capitale dopo il video sui social, il consigliere Dario Nanni: "Ovviamente non ero a conoscenza della loro presenza tra le persone premiate"

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Bufera a Roma dopo la premiazione di Wanna Marchi e della figlia Stefania Nobile nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, avvenuta il 23 settembre per i rispettivi libri. Le immagini postate sui social dalla Marchi hanno scatenato forti polemiche, spingendo il consigliere Dario Nanni a scusarsi pubblicamente: “Ovviamente – ha spiegato – non ero assolutamente a conoscenza della loro presenza tra le persone premiate”.

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