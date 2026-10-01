Wanna Marchi fa infuriare il sindaco di Castel Guelfo "uno dei paesi più brutti": "Non viene da 40 anni"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Wanna Marchi è nata 84 anni fa a Castel Guelfo, piccolo comune emiliano a meno di 100 km da Bologna. Ricevendo un prestigioso, e altrettanto criticato, riconoscimento, l’ex televenditrice ha definito quello natale come uno dei “paesi più brutti del mondo”. La critica, aspra e gratuita, ha scatenato l’indignazione del sindaco Claudio Franceschi.

Il discorso in Campidoglio di Wanna Marchi

Il 23 settembre 2026, Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile sono state insignite del Premio Internazionale alla Cultura dalla casa editrice 100 edizioni.

In quell’occasione, dalle sale del Campidoglio di Roma, l’ex televenditrice ha ripercorso la propria travagliata esistenza.

ANSA

“Grazie Italia. – ha proclamato – La vita è davvero strana: da Castel Guelfo, uno dei paesi più brutti del mondo, povero e piccolo, a una cella in galera”.

E infine, ha dichiarato compiaciuta Marchi, “ti ritrovi al Campidoglio, osannata tra i complimenti, gli applausi”.

L’ira del sindaco Claudio Franceschi

Quel rinnegare in malo modo il proprio paese d’origine non è passato inosservato. A dimostrare profonda indignazione verso le parole di Marchi è Claudio Franceschi, l’attuale sindaco di Castel Guelfo.

Il primo cittadino, intervistato dal Corriere della Sera, ha definito le parole della concittadina “stupide, offensive. Dovrebbe riflettere su ciò che ha detto: la sua è una dichiarazione stupida e immeritata”.

Inoltre, aggiunge Franceschi, Wanna Marchi non sa di cosa parla: “Non si possono dire certe cose, nei confronti di un paese che non si conosce. Credo che quella persona non venga qui da almeno quaranta anni”.

La difesa a Castel Guelfo

La rabbia c’è e la voglia di difendere la propria terra anche, Claudio Franceschi ha rilasciato numerose dichiarazioni a riguardo nelle ultime ore.

Tuttavia, nel sindaco regna la certezza che “considerata la scarsa credibilità della Marchi, la sua invettiva non scalfirà affatto la bellezza di un borgo amato da chi ci risiede e apprezzato da chi lo visita ogni anno”.

Non è la prima volta che Wanna Marchi si scaglia contro il paese in cui è nata. Già nel 2006, quando iniziavano le vicende giudiziarie che l’avrebbero portata in carcere, la venditrice criticò il paese, affermando di aver provocato, con la sua notorietà, l’innalzamento delle quotazioni immobiliari.

L’allora sindaco Dino Landi reagì così come fa oggi il successore Claudio Franceschi, con sdegno e un pizzico di orgoglio.