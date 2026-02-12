Wanna Marchi investita da un'auto a Milano sulle strisce pedonali, "devastata, non ricordo nulla"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Wanna Marchi, l’ex televenditrice, ha raccontato sui social di essere stata investita da un’auto a Milano mentre era a piedi sulle strisce pedonali. La donna si è mostrata in video con il volto e le mani tumefatte e ha narrato quanto le è accaduto mentre portava a spasso il cane. “Sono devastata, ricordo soltanto una macchina che mi arriva addosso”, ha detto.

Wanna Marchi investita da un’auto

Wanna Marchi è stata investita nel pomeriggio di mercoledì 11 febbraio a Milano.

Nel video si vede la donna con lividi, graffi e ferite sul viso e sulle mani. Lo scontro sarebbe avvenuto mentre stava attraversando sulle strisce pedonali.

ANSA

L’ex televenditrice è caduta in avanti sul marciapiede a causa dell’impatto con un’auto e ha detto di aver provato “un dolore terribile” provocato dall’asfalto e dai sassolini conficcati nelle mani e nel viso.

Wanna Marchi ha affermato di non ricordare quasi nulla dell’accaduto a parte l’essersi ritrovata in ambulanza, circondata dai sanitari che le facevano delle domande per verificare lo stato di shock.

“Mi chiedevano come mi chiamavo e lo sapevo. Ma quando mi hanno chiesto dove abitavo, non riuscivo a ricordarlo“, ha raccontato.

Il rifiuto del ricovero

La donna ha rifiutato di essere trasportata in ospedale, nonostante le condizioni e l’insistenza dei soccorritori.

Marchi ha rivelato che la struttura indicata per il ricovero è la stessa in cui è morto suo marito. “Mi sono rifiutata categoricamente”, ha dichiarato.

L’arrivo di Davide Lacerenza per soccorrere Wanna Marchi

A tentare di convincere Wanna Marchi a farsi ricoverare in ospedale è stato anche Davide Lacerenza, ex compagno della figlia Stefania Nobile e coinvolto nell’indagine sulla Gintoneria, che è stato tra i primi ad arrivare sul posto.

“So chi sono, non voglio articoli sui giornali, non voglio niente. Voglio solo rientrare a casa mia“, ha detto nel video ribadendo di aver voluto rifiutare il ricovero.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe stato favorito dalla presenza di un’auto parcheggiata in modo irregolare che avrebbe ostacolato la visuale. Il giovane alla guida del veicolo che l’ha investita si sarebbe fermato immediatamente per prestare soccorso.