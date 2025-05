Warren Buffett annuncia le dimissioni, chi è il miliardario 94enne che va in pensione

Warren Buffett ha annunciato di voler lasciare la guida del suo conglomerato Berkshire Hathaway. Il sesto uomo più ricco e il più famoso investitore del mondo, ha annunciato a 94 anni l’intenzione di dimettersi dalla carica di Ceo entro la fine del 2025 e ha proposto Greg Abel come suo successore.

Le dimissioni di Warren Buffett

Buffett ha detto di non avere intenzione di vendere le sue azioni in Berkshire Hathaway, un colosso finanziario da lui stesso costruito circa sessanta anni fa.

“È giunto il momento in cui Greg dovrebbe diventare amministratore delegato dell’azienda a fine anno e voglio convincere subito i dirigenti e ottenere questa raccomandazione”, ha dichiarato.

Fonte foto: ANSA

Warren Buffett

Abel, che Buffett aveva precedentemente nominato suo successore, attualmente è vicepresidente delle attività non assicurative di Berkshire.

Durante l’assemblea annuale, il cosiddetto oracolo di Omaha ha anche minimizzato sul peso della recente volatilità del mercato azionario statunitense che ha scosso gli investitori nelle ultime settimane. “Quello che è successo negli ultimi 30, 45 giorni, non è davvero niente”, ha detto il Ceo.

“Non mi faccio spaventare da cose che altri temono in ambito finanziario”, ha aggiunto. “Ipotizziamo che la Berkshire scenda del 50% la prossima settimana – ha continuato – la considererei un’opportunità fantastica e non mi disturberebbe minimamente”.

Sulla questione dei dazi, il numero uno degli investitori ritiene invece che “il commercio non dovrebbe essere un’arma”.

“Non credo sia giusto e non credo sia saggio“, ha specificato. “Penso invece che più il resto del mondo diventerà prospero, non a nostre spese, tanto più noi diventeremo prosperi e ci sentiremo più sicuri, e un giorno lo saranno anche i vostri figli”.

Gli utili operativi di Berkshire Hathaway hanno risentito delle tensioni sui mercati innescate dalle tariffe di Trump segnando un calo del 14% a 9,64 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2025, con oltre 700 milioni di dollari di perdite legate ai cambi.

Chi è Warren Buffett

Imprenditore, economista e filantropo statunitense, Warren Buffett è nato il 30 agosto 1930 a Omaha ed è soprannominato “oracolo di Omaha” per la sua abilità di previsione negli investimenti finanziari.

Considerato il più grande investitore di valore di sempre, nel 2014 Forbes lo ha indicato come il sesto uomo più ricco del mondo, con un patrimonio di 139,9 miliardi di dollari.

Il suo primo investimento risale a quando aveva soli undici anni. Nel marzo 1942, Buffett comprò tre azioni di Cities Service per 38 dollari ciascuna. Il titolo scese in fretta a 27 dollari, poi risalì a 40 dollari.

Il giovane Buffett decise di vendere accontentandosi dell’esiguo guadagno, ma poi nelle settimane seguenti il titolo salì fino a 200 dollari di quotazione.

Da questa vicenda l’investitore, pentito di essersi liberato troppo presto delle sue prime azioni possedute di un’azienda, apprese quella che diventerà la filosofia di vita: basare sul fattore tempo e sulla pazienza i suoi investimenti a lungo termine.

Dopo la laurea in Economia e un master alla Columbia, ha cominciato a lavorare a New York per il primo hedge fund della storia, il fondo Graham.

Successivamente in Nebraska ha fondato la Buffett Partnership, un fondo d’investimento in cui applica le strategie d’investimento apprese da Benjamin Graham, dette del value investing, cioè la ricerca di titoli sottovalutati da comprare e tenere per lunghissimi periodi.

Attraverso questa modalità, Buffett ha acquisito partecipazioni in colossi come Coca Cola, Gillette, McDonald’s, Kirby Company e Walt Disney. Successivamente, ha deciso di quotare in borsa la Buffett Partnership fondendola con una società tessile quotata, la Berkshire Hathaway.