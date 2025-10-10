NOTIZIE
Waze lancia due nuovi funzioni, la segnalazione vocale degli incidenti e le zone vicino alle scuole

Le nuove funzioni dell'app Waze sono mirate alla sicurezza dei bambini e all'attenzione per la prevenzione degli incidenti stradali

mariaclaudia catalano

Mariaclaudia Catalano

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Waze, applicazione di navigazione stradale basata sulle informazioni degli utenti, ha presentato due nuovi aggiornamenti molti utili per la sicurezza alla guida. La novità più lampante è il poter segnalare le aree adiacenti agli edifici scolastici per poter prevenire incidenti in queste zone molto frequentate da bambini. Oltre all’integrazione con Gemini, rivoluzionata anche la modalità di registrazione vocale: si possono fare segnalazioni di ogni genere dialogando l’app.

Waze e le aree scolastiche

L’app Waze ha ufficializzato le school zones.

Si tratta della possibilità per gli utenti di poter segnalare a tutta la community che utilizza questa applicazione le aree di traffico più a rischio adiacenti ad edifici scolastici.

La famosa icona dell’app Waze

L’intento ovviamente è quello di prevenire incidenti e di salvaguardare la sicurezza dei bambini.

Quando un automobilista si avvicina a queste zone negli orari sensibili verrà avvisato tramite una notifica sia visiva che sonora.

Si tratta di due modalità che permettono agli utenti di poter guidare senza guardare lo schermo e capire che bisogna alzare ulteriormente l’allerta.

Si potrà dialogare con Waze

Un’altra nuova funzione inserita nell’app Waze è la Conversational Reporting.

A differenza dei classici comandi vocali, questa modalità permette di poter segnalare incidenti, nuovi percorsi stradali o segnali di qualsiasi tipo dialogando in modo naturale con l’app.

In precedenza era necessario comunicare con l’applicazione con comandi vocali ben precisi o scrivendo tramite tastiera determinate problematiche.

L’integrazione con Gemini

Quest’ultima funzione è performata da Gemini.

Grazie all’intelligenza artificiale, già in precedenza integrata con Waze, la comprensione delle segnalazioni fatte dagli utenti per la community diventa più precisa e rapida.

Inoltre l’AI di Google attualmente trasforma in tempo reale un report in una vera e propria mappa così da essere subito a disposizione per tutti.

Waze inizia così a porre domande di approfondimento per tracciare meglio ciò che deve generare.

Ad esempio chiede dettagli specifici e descrizioni ben accurate da parte degli automobilisti per avere un quadro più chiaro sulla zona da attenzionare senza guardare troppo lo schermo alla guida.

waze-funzioni iStock

