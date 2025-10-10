Waze lancia due nuovi funzioni, la segnalazione vocale degli incidenti e le zone vicino alle scuole
Le nuove funzioni dell'app Waze sono mirate alla sicurezza dei bambini e all'attenzione per la prevenzione degli incidenti stradali
Waze, applicazione di navigazione stradale basata sulle informazioni degli utenti, ha presentato due nuovi aggiornamenti molti utili per la sicurezza alla guida. La novità più lampante è il poter segnalare le aree adiacenti agli edifici scolastici per poter prevenire incidenti in queste zone molto frequentate da bambini. Oltre all’integrazione con Gemini, rivoluzionata anche la modalità di registrazione vocale: si possono fare segnalazioni di ogni genere dialogando l’app.
Waze e le aree scolastiche
L’app Waze ha ufficializzato le school zones.
Si tratta della possibilità per gli utenti di poter segnalare a tutta la community che utilizza questa applicazione le aree di traffico più a rischio adiacenti ad edifici scolastici.
La famosa icona dell’app Waze
L’intento ovviamente è quello di prevenire incidenti e di salvaguardare la sicurezza dei bambini.
Quando un automobilista si avvicina a queste zone negli orari sensibili verrà avvisato tramite una notifica sia visiva che sonora.
Si tratta di due modalità che permettono agli utenti di poter guidare senza guardare lo schermo e capire che bisogna alzare ulteriormente l’allerta.
Si potrà dialogare con Waze
Un’altra nuova funzione inserita nell’app Waze è la Conversational Reporting.
A differenza dei classici comandi vocali, questa modalità permette di poter segnalare incidenti, nuovi percorsi stradali o segnali di qualsiasi tipo dialogando in modo naturale con l’app.
In precedenza era necessario comunicare con l’applicazione con comandi vocali ben precisi o scrivendo tramite tastiera determinate problematiche.
L’integrazione con Gemini
Quest’ultima funzione è performata da Gemini.
Grazie all’intelligenza artificiale, già in precedenza integrata con Waze, la comprensione delle segnalazioni fatte dagli utenti per la community diventa più precisa e rapida.
Inoltre l’AI di Google attualmente trasforma in tempo reale un report in una vera e propria mappa così da essere subito a disposizione per tutti.
Waze inizia così a porre domande di approfondimento per tracciare meglio ciò che deve generare.
Ad esempio chiede dettagli specifici e descrizioni ben accurate da parte degli automobilisti per avere un quadro più chiaro sulla zona da attenzionare senza guardare troppo lo schermo alla guida.