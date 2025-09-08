Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due persone sono state arrestate e una terza è stata denunciata dalla Polizia di Stato nel corso di controlli straordinari effettuati a Bolzano durante il fine settimana. L’operazione, coordinata dal Questore Giuseppe Ferrari, ha visto la collaborazione di diverse forze dell’ordine e si è concentrata soprattutto nel centro storico della città, dove sono stati segnalati episodi di furto e aggressione. Gli arresti sono stati eseguiti dopo inseguimenti e verifiche, mentre una persona è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionata per ubriachezza. I controlli sono stati organizzati per garantire maggiore sicurezza e prevenire reati nelle aree più frequentate.

Controlli straordinari nel centro storico: la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il bilancio dei controlli intensificati a Bolzano nel fine settimana appena trascorso è stato di due persone arrestate e una persona denunciata. L’operazione ha coinvolto, oltre agli agenti della Questura, anche i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Municipale e i militari dell’Esercito impegnati nel dispositivo “Strade Sicure”. L’obiettivo era quello di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nelle zone più sensibili della città, in particolare nel centro storico, teatro di recenti episodi di criminalità.

Un episodio di aggressività e resistenza: la denuncia

Nel corso della serata di sabato, i militari dell’Esercito, impegnati nel pattugliamento delle vie centrali, sono stati allertati da una guardia giurata che ha segnalato la presenza di una persona dal comportamento aggressivo. L’uomo, che aveva appena avuto un alterco con altri individui, è stato avvicinato dai militari ma ha reagito spintonando uno di loro e tentando di sottrarsi al controllo. Bloccato immediatamente, è stato poi accompagnato in Questura dagli agenti della Squadra Volante. L’identificazione ha permesso di accertare che si trattava di un cittadino tunisino di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine. Nei suoi confronti è scattata una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e una sanzione amministrativa per manifesta ubriachezza.

Tentato furto in un ristorante: due arresti dopo un inseguimento

Poco dopo, sempre nella serata di sabato, una pattuglia della Squadra Volante ha notato in Via Alto Adige due persone che corrispondevano alla descrizione degli autori di un tentato furto con effrazione avvenuto poco prima all’interno di un ristorante del centro storico. Alla vista degli agenti, i due si sono dati alla fuga, abbandonando un registratore di cassa e un computer portatile. Dopo un inseguimento serrato, sono stati bloccati in via Marconi e condotti in Questura per l’identificazione.

Il sopralluogo e la refurtiva recuperata

Nel frattempo, un’altra pattuglia ha effettuato un sopralluogo nella zona dove erano stati individuati i sospetti, riscontrando che un esercizio commerciale presentava una vetrata infranta e che dall’interno era stato asportato il registratore di cassa. Gli agenti hanno quindi proceduto a restituire la refurtiva ai legittimi proprietari, dopo aver accertato la provenienza degli oggetti abbandonati durante la fuga.

L’identificazione e l’arresto dei responsabili

I due fermati sono stati identificati come cittadini tunisini di 29 anni e 19 anni, entrambi richiedenti asilo e con precedenti penali. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire circa 4.000 euro in contanti, che sono stati poi riconsegnati agli aventi diritto. Al termine delle verifiche, i due sono stati arrestati in flagranza di reato e trattenuti presso le Camere di Sicurezza della Questura, in attesa del giudizio direttissimo.

Indagini in corso su altri episodi di furto

Le indagini non si sono fermate agli arresti della serata. Sulla base delle testimonianze raccolte e delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli investigatori stanno valutando la possibile responsabilità dei due arrestati anche in relazione a un furto consumato la notte precedente negli uffici della canonica del Duomo. Gli accertamenti proseguono per chiarire eventuali collegamenti tra i diversi episodi e per individuare eventuali complici.

