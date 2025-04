Weekend movimentato a Trento: tentati scippi, ricette false e furti tra bus e street food, sei denunce

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 6 denunce il bilancio di un’intensa operazione della Polizia di Stato a Trento durante il weekend. Gli agenti hanno intensificato i controlli nel centro cittadino per contrastare vari reati.

Controlli e denunce

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nella giornata di sabato, le Volanti hanno iniziato gli interventi sin dalle prime ore del mattino. Un cittadino marocchino di 31 anni è stato fermato e deferito all’Autorità Giudiziaria per falso in atto pubblico, dopo aver tentato di ottenere medicinali con una ricetta contraffatta.

Incidenti sui mezzi pubblici

Nel pomeriggio, un cinquantanovenne italiano, noto per precedenti penali, è stato denunciato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo ha bloccato un autobus cittadino simulando una caduta inesistente.

Tentativi di furto e scippi

In serata, un cittadino marocchino di 27 anni è stato bloccato mentre tentava di scippare una donna. È stato denunciato per tentato furto con strappo. Poco dopo, un altro giovane marocchino di 24 anni è stato trovato con un cellulare rubato e un coltello a serramanico, portando a una denuncia per ricettazione e porto di armi.

Furti durante l’International Street Food

Domenica, un cittadino marocchino di 30 anni è stato denunciato per tentato furto dopo essersi introdotto in un furgone a Piazza Fiera a Trento. Un quarantaduenne italiano è stato fermato per tentato furto aggravato in un negozio di abbigliamento, grazie all’intervento tempestivo delle Volanti.

Il cellulare rubato è stato restituito alla legittima proprietaria e la merce sottratta è stata riconsegnata al negoziante, grazie alla prontezza degli agenti e alla collaborazione dei cittadini.

Fonte foto: IPA