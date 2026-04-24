Wendy Duffy in Svizzera per il suicidio assistito dopo il decesso del figlio, "voglio morire, troppo dolore"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Una 56enne inglese, Wendy Duffy, si è recata in Svizzera per sottoporsi alla pratica del suicidio assistito dopo la morte del figlio avvenuta alcuni anni fa. Ex assistente sociale, senza patologie fisiche diagnosticate, la donna ha deciso di porre fine alla sua vita per il “troppo dolore” che continua a provare: “Non esisto più dopo il lutto”. Il caso ha riacceso il dibattito britannico sulla legge sulla morte assistita, in stallo alla Camera dei Lord nonostante l’approvazione da parte dei Comuni. Prima di partire, ha condensato l’addio ai suoi parenti in una lettera.

La scelta Wendy Duffy: “Non esisto più dopo la morte di mio figlio”

Wendy Duffy deciso di rendere pubblica la propria decisione poco prima di mettersi in viaggio verso la Svizzera. La procedura era stata programmata da tempo presso una clinica privata autorizzata, per un costo di circa 10mila sterline.

Il caso è diventato rapidamente mediatico anche per la particolarità della situazione, in quanto la 56enne non è risultata affetta da patologie terminali. Il disagio psicologico legato alla morte del figlio Marcus appare però insostenibile dal punto di vista della donna.

“Non provo più alcuna gioia nella vita”, ha dichiarato Wendy al Daily Mail, spiegando di non aver mai superato il lutto. Una volta ricevuta la conferma dalla clinica, ha aspettato che i suoi due cani morissero di vecchiaia prima di partire per il suo ultimo viaggio.

Addirittura aveva impostato sul cellulare un conto alla rovescia verso la data stabilita. La 56enne ha inoltre chiesto che la finestra della sua stanza rimanesse aperta anche dopo che se n’è andata, a simboleggiare la liberazione dello spirito.

La vicenda ha scatenato un’ondata di critiche nei confronti di Pegasos, la clinica di Basilea che ha accolto la richiesta di suicidio di Wendy nonostante non ci sia una diagnosi di malattia terminale. Di recente, il 27 marzo, l’Europa è stata testimone di un altro caso di suicidio assistito: quello della 25enne Noelia Castillo Ramos.

Come è morto il figlio di Wendy Duffy

Il figlio di Wendy Duffy è deceduto alcuni anni fa per un soffocamento accidentale che lo portò dapprima al coma e infine alla morte. Al momento della tragedia, il 23enne Marcus era da poco rientrato a casa dopo una serata passata in un pub e si stava preparando da mangiare.

Un pezzo di pomodoro gli si bloccò in gola e la madre non riuscì ad aiutarlo con la manovra di Heimlich. Il colpo per la donna fu devastante. Al punto che Wendy Duffy tentò più volte di togliersi la vita in passato, senza però riuscirsi.

“Potrei gettarmi da un cavalcavia o da un palazzo, ma questo lascerebbe chiunque mi trovasse a fare i conti con quella scena per il resto della vita”, aveva dichiarato in un’occasione.