West Nile, 39 casi e 4 morti in Sardegna: l’Oristanese resta l’epicentro dell’infezione

In Sardegna i casi di West Nile salgono a 39, con quattro vittime registrate tutte nell’Oristanese. La malattia, trasmessa dalle zanzare e favorita dalle zone umide della provincia, ha spinto ASL, Regione e Comuni a rafforzare la prevenzione con trattamenti antilarvali, tavoli tecnici e monitoraggi costanti delle aree più esposte.

I contagi e le vittime da West Nile in Sardegna

Il virus West Nile continua a diffondersi in Sardegna: i casi confermati dall’ASL di Oristano hanno raggiunto quota 39, un numero mai registrato prima sull’isola. Quattro persone hanno perso la vita, tutte residenti nella stessa provincia, a conferma di come l’area oristanese sia quella più colpita.

Le vittime rientrano in quel ridotto 1% di contagiati che sviluppano forme gravi della malattia, caratterizzate da complicazioni neurologiche.

La maggior parte delle infezioni decorre senza sintomi evidenti, ma circa un quinto dei casi diventa sintomatico, con febbre, dolori e spossatezza. Secondo gli esperti, ciò significa che la diffusione effettiva del virus è molto più ampia rispetto alle sole positività rilevate.

L’area più colpita: le zone umide dell’Oristanese

L’epidemia è concentrata nella provincia di Oristano, un territorio che ospita le principali zone lagunari della Sardegna e che quest’anno ha mostrato una particolare vulnerabilità.

Le aree umide rappresentano una risorsa naturale e ambientale, ma al tempo stesso favoriscono la proliferazione delle zanzare, principali vettori della malattia.

Per questo l’ASL ha proposto di potenziare la lotta al virus con azioni mirate e la distribuzione di prodotti antilarvali anche ai cittadini, così da ampliare la prevenzione fino ai giardini e alle abitazioni private. Regione, Provincia e Comuni hanno istituito un tavolo tecnico che coordina gli interventi di disinfestazione e valuta nuove misure per limitare l’impatto del virus.

L’ambiente e la prevenzione

L’allarme sanitario si intreccia con le trasformazioni ambientali in atto nell’Oristanese, con diversi esperti che hanno segnalato di come gli eventi meteorologici estremi, l’aumento delle temperature e la maggiore evaporazione delle acque stiano alterando gli equilibri delle lagune, con fenomeni di eutrofizzazione e la comparsa di specie aliene favorite dal cambiamento climatico.

Tutti questi fattori rendono più complessa la gestione delle aree umide e facilitano la diffusione delle zanzare.

Per questo motivo, accanto alle misure di emergenza sanitarie, viene richiesta una strategia di lungo periodo che unisca prevenzione, rigenerazione ambientale e monitoraggio continuo, così da ridurre i rischi di nuove ondate epidemiche legate al West Nile in Sardegna.