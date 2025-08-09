West Nile, altri casi tra Trento e Biella, infetta una donna che tornava dalla vacanze

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Sono stati registrati due nuovi casi di West Nile in Italia: si tratta di una donna di Trento, appena rientrata in città dopo una vacanza, e di una 72enne di Biella che già presentava patologie concomitanti. Sono state entrambe ricoverate e le loro condizioni sono stabili. Con i loro casi, salgono a oltre 170 le infezioni dall’inizio del 2025 con almeno 16 vittime.

Nuovi casi di West Nile in Italia

Sono due donne le ultime a essere risultate positive al virus West Nile. Entrambe hanno contratto l’infezione e sono state ricoverate in queste ore negli ospedali delle loro province: nessuna delle due si trova in condizioni critiche.

Si tratta di una donna di Trento, appena rientrata da una vacanza, e di una 72enne, residente a Magnonevolo, frazione del comune di Cerrione, in provincia di Biella, e già con alcune patologie presenti nel proprio quadro clinico.

Due addetti dell’Asl alle prese con una trappola per zanzare

Come stanno le due donne e che sintomi avevano

La prima paziente, le cui condizioni sono al momento stabili, è ricoverata in ospedale dopo che la sua vicenda è stata segnalata al Servizio di igiene del Dipartimento di prevenzione dell’Apss. Il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda provinciale trentina per i servizi sanitari ha approfittato del suo caso per ricordare alcuni consigli pratici e per ribadire l’importanza della diagnosi precoce. Soprattutto al rientro da viaggi in zone in cui la malattia è endemica, è opportuno infatti recarsi dal proprio medico di famiglia se nei giorni successivi a una puntura di zanzara si avvertono sintomi come febbre, eruzioni cutanee o manifestazioni neurologiche.

La seconda, una 72enne del basso Biellese, sta migliorando dopo aver avvertito i sintomi tipici di questa malattia: febbre alta, eccessiva sonnolenza, tremori, nausea e vomito. L’azienda sanitaria locale infatti sottolinea come “pur nel suo quadro generale di fragilità e di necessità di assistenza, stia lentamente migliorando rispetto all’arrivo in ospedale e risponda ai trattamenti antivirali e di supporto erogati”.

Su richiesta dell’Asl, anche la figlia si sottoporrà agli esami, avendo accusato lei stessa, nei giorni precedenti, malesseri potenzialmente riconducibili all’infezione da West Nile.

Il bilancio

Nella giornata dell’8 agosto sono stati confermati due casi anche nel territorio di Roma e altri due in quello di Catanzaro. Si tratta nell’ultimo di una donna di 89 anni e di un uomo di 57 anni, residenti a Chiaravalle, in provincia di Catanzaro, e attualmente ricoverati nel reparto di malattie infettive dell’azienda ospedaliera universitaria.

Come detto, restano 16 in tutta Italia i decessi per West Nile mentre, secondo l’ultimo bollettino pubblicato il 7 agosto dall’Istituto superiore di sanità, nell’ultima settimana sono stati segnalati 84 nuovi casi, arrivando così a 173 infezioni totali registrate dall’inizio del 2025.

L’allerta arriva in un momento in cui crescono i casi di malattie trasmesse da zanzare e quelle tropicali. In queste ore, nel Veronese, sono stati segnalati infatti due contagi di virus chikungunya per una donna di 64 anni di Negrar di Valpolicella e per una 39enne di Affi, entrambe ricoverate.