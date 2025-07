West Nile e Chikunguya, il punto sui virus delle zanzare in Italia: come proteggersi

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Nei primi sette mesi del 2025, sono state cinque in Italia le vittime di West Nile, uno dei virus, assieme a Chikunguya e Dengue, trasmessi dalle zanzare. Lazio e Campania sono le regioni in cui si registrano i maggiori numeri di contagi. I consigli degli esperti per proteggersi dalle zanzare e i sintomi per riconoscere i diversi virus da esse tramessi.

Allarme virus in Italia

Si moltiplicano, in Italia, le vittime di virus trasmessi dalle zanzare. Cinque i decessi dall’inizio del 2025.

Due le vittime nella sola giornata di lunedì 28 luglio: Mario Tatangelo, 77enne morto allo Spallanzani di Roma e un uomo di 80 anni deceduto all’ospedale di Caserta.

iStock Zanzara tigre

Gli uomini, entrambi colpiti da West Nile, si aggiungono alla prima vittima registrata in Piemonte nei mesi scorsi e alla donna di 82 anni morta a Latina lo scorso 20 luglio.

Oltre al West Nile, aumentano nel Paese i contagi di Chikungunya e Dengue, virus in arrivo dall’estero ma di cui si sono registrati anche causi autoctoni in Emilia-Romagna.

La differenza tra West Nile e Chikunguya

Portatrice del virus West Nile è la comunissima zanzara Culex pipiens. Non vi è possibilità di contagio da persone infette, ma il virus può essere trasmesso tramite trasfusione o trapianto di fegato.

Circa 8 persone su 10 non presentano alcun disturbo. Nei pazienti con sintomi si riscontrano invece febbre, mal di testa, dolori muscolari, nausea, vomito, linfonodi ingrossati, occhi arrossati e rash cutanei.

I virus Dengue e Chikunguya sono trasmetti dalla Aedes, comunemente nota come zanzara tigre.

Chikunguya significa “ciò che contorce” a causa dei forti dolori alle articolazioni comportati dal virus che, nonostante la ripresa completa, possono protarsi per lungo tempo.

La Dengue è la “febbre spacca ossa”. Comporta febbre molto alta, mal di testa acuti, dolori attorno e dietro agli occhi, forti dolori muscolari e alle articolazioni, nausea e vomito.

Come proteggersi dalle zanzare

Ospite della trasmissione Morning News, in onda su Canale 5, il professore Francesco Vaia, ex direttore della sezione Prevenzione presso il Ministero della Salute, sottolinea come i virus abbiano conseguenze lievi nelle persone in buona salute.

I casi di decessi si sono infatti registrati tutti su soggetti deboli, anziani, con pregressi problemi di salute e un sistema immunitario indebolito.

Vaia raccomanda l’attenzione alla prevenzione, da attuarsi tramite l’uso di repellenti, la copertura della pelle specie alla sera e l’eliminazione di ristagni d’acqua dove le zanzare possono riprodursi.