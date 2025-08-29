West Nile in Italia, 430 casi confermati e 27 morti: picco raggiunto ma resta alta l’attenzione sul virus

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il numero dei casi di infezione da virus West Nile continua a crescere in Italia: secondo il settimo bollettino di sorveglianza dell’Istituto Superiore di Sanità, sono 430 le infezioni confermate nell’uomo dall’inizio del 2025, con 27 morti. Tra le forme più gravi, 193 sono neuro-invasive, con un tasso di letalità pari al 13,9%, in linea con i valori registrati nelle stagioni precedenti (20% nel 2018, 14% nel 2024).

West Nile in Italia

Le Regioni maggiormente colpite dal virus West Nile sono Lazio (62 casi neuro-invasivi e 11 decessi) e Campania (64 casi neuro-invasivi e 11 decessi), mentre i dati mostrano un trend in discesa per il Lazio e ancora in crescita per la Campania.

Gli esperti sottolineano che la diffusione del virus non ha colto di sorpresa il sistema sanitario, con la rete di sorveglianza che funziona adeguatamente e i medici di base attenti nel riconoscere i sintomi.

ANSA

Oltre alle infezioni neuro-invasive, sono stati individuati 38 casi asintomatici tra donatori di sangue e quasi 200 con forme febbrili.

Il virus West Nile ha raggiunto 57 province in 15 Regioni italiane, confermando l’espansione nelle aree endemiche del Nord e una progressiva penetrazione anche nel Centro-Sud. Si tratta di un andamento epidemiologico che riflette quanto osservato negli ultimi anni, con una proporzione di casi gravi simile a quella delle stagioni precedenti.

Rai News ha raggiunto Antonello Maruotti, ordinario di Statistica all’università Lumsa, il quale ha evidenziato come l’infezione abbia raggiunto il suo picco.

Sintomi del West Nile

Come scrive l’Istituto Superiore di Sanità, il periodo di incubazione del virus West Nile, cioè il tempo che intercorre tra la puntura della zanzara infetta e la comparsa dei sintomi, varia generalmente tra i 2 e i 14 giorni.

Nei soggetti con un sistema immunitario compromesso, però, può estendersi fino a 21 giorni.

Nella maggior parte dei casi l’infezione decorre in modo asintomatico. Circa il 20% delle persone infette sviluppa invece sintomi lievi come:

febbre;

mal di testa;

nausea;

vomito;

ingrossamento dei linfonodi;

sfoghi cutanei.

Si tratta di disturbi che di solito durano pochi giorni, anche se in casi più rari possono protrarsi per qualche settimana. L’intensità della sintomatologia varia anche in base all’età:

nei bambini si manifesta spesso con una febbre modesta;

nei giovani con febbre più alta, arrossamento degli occhi, dolori muscolari e cefalea;

negli anziani e nei soggetti debilitati, i sintomi tendono a essere più pesanti.

Le forme più gravi si verificano in meno dell’1% dei contagiati (circa 1 persona su 150). In questi casi possono comparire febbre elevata, forti cefalee, debolezza muscolare, disorientamento, tremori, disturbi visivi, torpore e convulsioni, fino a forme di paralisi o coma.

Alcuni effetti neurologici, anche quando l’infezione viene superata, possono lasciare danni permanenti. Nei casi estremi (circa 1 su 1.000) il virus può provocare una encefalite fatale.

Il ruolo delle altre arbovirosi

Il bollettino segnala anche la presenza di altri virus trasmessi dalle zanzare (arbovirosi):

134 casi di Dengue (di cui 4 autoctoni),

102 casi di Chikungunya (in maggioranza autoctoni),

4 casi di Zika virus (tutti importati),

30 casi di TBE (encefalite da zecca) con un decesso.