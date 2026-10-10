West Nile, morto 86enne a Genova. Bassetti: "Infezione da monitorare con attenzione"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Un uomo di 86 anni sarebbe morto dopo aver contratto il West Nile. Si tratta del primo decesso a Genova. Matteo Bassetti, direttore della Clinica malattie infettive dell’Ospedale San Martino, ha commentato così la vicenda: “Ciò dimostra come questa infezione sia da monitorare con attenzione”.

West Nile, morto 86enne a Genova: cosa è successo

Come riporta TeleNord, l’uomo di 86 anni sarebbe morto venerdì 9 ottobre.

Era ricoverato in Terapia intensiva all’ospedale San Martino ed era affetto da una forma neuroinvasiva della malattia.

Le sue condizioni sarebbero peggiorate giorno dopo giorno, fino al decesso constatato dai medici.

L’uomo di 86 anni è stato inizialmente preso in cura dal team della Clinica di Malattie Infettive diretta dal professor Matteo Bassetti.

Le parole di Matteo Bassetti

In una nota riportata da Adnkronos, Matteo Bassetti ha commentato la vicenda.

“È accaduto quanto speravamo non avvenisse si tratta del primo decesso ligure di West Nile e ciò dimostra come questa infezione sia da monitorare con attenzione, tenendo presente che oggi può essere trattata solo con terapie di supporto perché non esistono farmaci specifici e vaccini per contrastarla” ha spiegato.

Ha poi aggiunto: “Va sottolineato doverosamente che questa malattia solo nell’1% dei casi può presentare forme impegnative tali da portare al decesso. Noi stiamo comunque operando per monitorare la situazione e gestire al meglio i pazienti colpiti”.

La disinfestazione a Genova

Dopo i casi di West Nile, il Comune di Genova ha disposto un intervento urgente di disinfestazione straordinaria per abbattere la presenza di zanzare a Sampierdarena, Sestri Ponente e Voltri.

Lunedì 12 ottobre e martedì 13 ottobre sono previsti urgenti interventi di disinfestazione, con trattamento larvicida e adulticida contro la zanzara comune (Culex spp.), nel raggio di 100 metri dai luoghi dove il paziente ha soggiornato.

Sulla decisione del Comune, Matteo Bassetti ha commentato: “Questo intervento aiuterà certamente in quell’area, ma è probabile che ce ne siano ben altre di aree dove quella zanzara può potenzialmente pungere un soggetto in qualche modo infetto e può poi pungere qualcun’altro”.

L’infettivologo chiede interventi “più radicali, in tutta la città, oltre alla prevenzione che andava fatta questa estate”.