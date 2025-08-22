West Nile si diffonde in altre Regioni, 7 casi in Sardegna e un sospetto in Sicilia: fare attenzione in casa

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il virus West Nile continua a diffondersi in Italia: confermati sette casi in Sardegna, con un uomo ricoverato a Cagliari, mentre a Palermo è stato escluso il sospetto su una donna di 73 anni. L’Italia è uno tra i Paesi europei più colpiti dal virus.

7 casi in Sardegna

Un uomo di 62 anni di Terralba è il settimo caso umano di febbre del Nilo diagnosticato in Sardegna nel 2025. È ricoverato nel reparto di Neurologia dell’ospedale Brotzu di Cagliari, in buone condizioni. Gli altri sei contagiati nelle scorse settimane, tutti tra i 65 e i 90 anni, hanno avuto decorso clinico diverso: quattro restano ricoverati, due sono stati dimessi.

Il dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria ha disposto una disinfestazione mirata entro 200 metri dall’abitazione del paziente, oltre a un’indagine epidemiologica.

ANSA Monitoraggio sulle zanzare in tutta Italia

Intanto la Regione ha rafforzato la campagna informativa, distribuendo locandine e brochure in ospedali, farmacie e municipi, con spiegazioni sui rischi e le precauzioni.

Sospetto caso in Sicilia

A Palermo, una 73enne ricoverata in Terapia intensiva al Policlinico era stata considerata un caso sospetto di West Nile, dopo che i medici avevano rilevato sintomi compatibili con un’encefalite. L’Asp aveva persino prelevato zanzare da analizzare a Montelepre, il paese della donna.

Le indagini virologiche condotte dal laboratorio regionale di riferimento hanno però escluso l’infezione da West Nile. “La paziente ha avuto un contatto con il virus, ma non risulta positiva”, ha spiegato il professore Antonino Tuttolomondo.

Resta valida la raccomandazione degli esperti: nella maggior parte dei casi l’infezione è asintomatica, ma negli anziani e negli immunocompromessi può causare complicanze neurologiche.

Come proteggersi dalle zanzare

Il virus West Nile continua a diffondersi in Europa e il picco, secondo gli esperti, non c’è ancora stato. L’Italia è tra i Paesi in Europa con più casi. Aumentano così i richiami a fare attenzione alle zanzare.

Il virus, infatti, viene trasmesso principalmente dalle punture di zanzara. Per ridurre il rischio, le autorità sanitarie invitano a prestare attenzione maggiore attenzione. Per esempio eliminando i ristagni d’acqua nei pressi delle abitazioni, come sottovasi o grondaie.

Allo stesso tempo è utile usare repellenti cutanei nelle ore serali, installare zanzariere e preferire abiti chiari e coprenti quando si resta all’aperto. Sono piccoli accorgimenti che, insieme alle campagne di disinfestazione già avviate dai Comuni, possono contribuire a contenere il contagio.