West Nile virus in Campania, 9 ricoverati dopo il focolaio a Baia Domizia nel Golfo di Gaeta: i sintomi

Un nuovo focolaio di West Nile Virus è stato scoperto in Campania e, più precisamente, a Baia Domizia, nel golfo di Gaeta, dopo il decesso di una donna di 82 anni nella provincia di Latina. Sono stati segnalati 9 nuovi ricoveri in Campania ed altri due casi nel Lazio.

West Nile virus in Campania: la situazione

Il nuovo cluster di West Nile Virus è stato scoperto nella zona di Baia Domizia, nel golfo di Gaeta, al confine tra Campania e Lazio.

Nove i nuovi ricoveri in Campania, che si aggiungono ad altri due casi nel Lazio. Come riportato da ANSA, sono 8 i casi di infezione da virus della Febbre del Nilo, di cui 4 gravi, in rianimazione, negli ospedali Moscati di Aversa e Cotugno di Napoli. Si tratta per lo più di persone che hanno trascorso un periodo di vacanze nell’area di Baia Domizia. Un caso di virus della Febbre del Nilo al Cardarelli: è un paziente fragile, attualmente asintomatico.

Il numero di contagi da virus West Nile è raddoppiato in Italia.

Alla luce dei nuovi casi emersi nelle ultime ore, il numero di contagi da virus West Nile è raddoppiato passando dai 10 certificati dall’Istituto Superiore di Sanità nel 2025 alla data del 21 luglio ai 21 attuali.

Le parole di De Luca sui casi di West Nile virus in Campania

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha tranquillizzato i cittadini in merito agli ultimi casi di West Nile virus.

Le sue parole: “Stiamo analizzando bene la situazione sul virus. Il problema c’è ovviamente ma a oggi non abbiamo motivo di allarme particolari“.

Quali sono i sintomi del virus West Nile

Come spiegato dall’Istituto Superiore di Sanità, i serbatoi del virus West Nile sono gli uccelli selvatici e le zanzare (più frequentemente del tipo Culex). Le loro punture sono il principale mezzo di trasmissione all’uomo. Ci sono altri mezzi di infezione documentati, ma sono molto più rari: sono trapianti di organi, trasfusioni di sangue e la trasmissione madre-feto in gravidanza. La Febbre del Nilo non si trasmette da persona a persona attraverso il contatto con persone infette.

Il periodo di incubazione dal momento della puntura oscilla tra i 2 e i 14 giorni, ma nei soggetti con deficit a carico del sistema immunitario può arrivare fino a 21 giorni.

La maggior parte delle persone infette non presenta alcun sintomo. Tra i casi sintomatici, circa il 20% mostra sintomi leggeri, come febbre, mal di testa, nausea, vomito, linfonodi ingrossati e sfoghi cutanei.

Tali sintomi possono durare pochi giorni o, in rari casi, qualche settimana. Variano molto in base all’età della persona infetta. Nei bambini è più frequente febbre leggera, nei giovani la sintomatologia è caratterizzata da febbre mediamente alta, arrossamento degli occhi, mal di testa e dolori muscolari. Per quanto riguarda anziani e persone debilitate, i sintomi possono essere più gravi.

La sintomatologia più grave si presenta in media in meno dell’1% delle persone infette (1 persona su 150) e include febbre alta, forte mal di testa, debolezza muscolare, disorientamento, tremori, disturbi alla vista, torpore, convulsioni, fino alla paralisi e al coma. Alcuni effetti neurologici possono essere permanenti. Nei casi più gravi (circa 1 su mille) il virus può provocare un’encefalite letale.