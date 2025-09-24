WhatsApp down, l'app di Meta dà problemi e non funziona: pioggia di segnalazioni

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

WhatsApp ha dato problemi a diversi utenti in tutta Italia, con segnalazioni da parte di diverse persone che stanno rilevando problemi soprattutto nell’invio di messaggi. Nessun problema segnalato invece per le altre piattaforme di Meta, come Facebook e Instagram. Dopo alcune ore, l’app di messaggistica ha ricominciato a funzionare correttamente.

WhataApp down in tutta Italia

L’applicazione di messaggistica di Meta WhatsApp sta avendo problemi dalle 14:00 del 24 settembre. Le segnalazioni sul sito Downdetector sono rapidamente aumentate da quell’orario superando le 380 attorno alle 16:30.

Come spesso accade in questi casi, il grosso delle segnalazioni è arrivato dalle aree più densamente popolate del Paese, le grandi città come Milano, Roma e Napoli, ma i problemi sembrano essere diffusi.

L'applicazione di WhatsApp

Le segnalazioni riguardano per più dell’80% le difficoltà di inviare messaggi di testo dall’applicazione, mentre una minoranza residua segnala problemi di accesso e di connessione ai server.

Nessun problema per le altre app di Meta

Il down di WhatsApp non sembra essere particolarmente esteso e nel tardo pomeriggio del 24 settembre, dopo le 16:30, il numero di segnalazioni su Downdetector sembra essere già in calo.

Un indizio del fatto che i problemi siano circoscritti a un numero relativamente basso di utenti è il fatto che le altre applicazioni e i siti di Meta, l’azienda che controlla WhatsApp, non stanno registrando segnalazioni di down.

Facebook, Instagram e Messenger infatti sembrano aver funzionato perfettamente durante tutto i periodo di down di WhatsApp.

Meta non ha spiegato le ragioni del down di WhatsApp

Nonostante le diverse segnalazioni di problemi con WhatsApp da parte degli utenti, Meta non ha rilasciato nessuna dichiarazione ufficiale riguardo i malfunzionamenti dell’app di messaggistica.

Le dimensioni contenute del down di WhatsApp, con segnalazioni comunque inferiori a quelle di altri eventi più estesi, potrebbero anche portare Meta a non commentare quanto accaduto, anche vista la risoluzione relativamente rapida.